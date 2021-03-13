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Общество / Природа
13 марта 2021, 10:07

57 пунктов временного размещения готовы принять свердловчан во время паводка

паводок

По предварительному прогнозу, начало паводка можно ожидать с 18 апреля. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области во время паводка будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.

Однако, по данным спасателей, этого не понадобится. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, подтопление жилого сектора и объектов жизнеобеспечения не прогнозируется.

Вместе с тем, на случай возможных ЧС в регионе ведётся активная работа по подготовке к паводку. Уровень готовности Среднего Урала к половодью оценила комиссия МЧС России. Особое внимание было уделено системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, а также организации деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов.

По уточнённой информации, к работе по ликвидации последствий паводков готовы более 14 тыс. человек и свыше 3 тыс. единиц техники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолётов. Запланировано создание лодочных и паромных переправ. Также известно, что область закупает товары первой необходимости, лекарства и продовольствие.

Чтобы сохранить мостовые сооружения, запланирована обработка ледового покрытия возле 43 мостов на территории региона.

По предварительному прогнозу, начало паводка можно ожидать с 18 апреля до первых дней июня ‒ в зависимости от территории региона.

Ранее "Облгазета" информировала, что в Нижнем Тагиле на случай подтопления уже определено 30 пунктов временного размещения населения. Они смогут принять 8 389 человек.

Областная газета Свердловской области

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