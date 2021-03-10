На Среднем Урале началась подготовка к весеннему паводку

15 свердловских муниципалитетов могут попасть в зону паводка. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области стартовали заседания областных противопаводковых подкомиссий. По предварительному прогнозу, начало паводка можно ожидать с 18 апреля.

На сегодняшний день, чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка, не прогнозируется. Однако более точная информация о паводкоопасной ситуации появится только в конце марта, передаёт департамент информполитики региона.

Известно, что специалисты МЧС уже начали проверку готовности муниципалитетов к безопасному пропуску паводковых вод. Особое внимание спасатели уделяют созданию резервов материальных ресурсов (на случай ЧС), маршрутам передвижения транспорта и вопросам жизнеобеспечения.

Гидрографическая сеть области включает 18 414 рек общей протяженностью более 68 тыс. километров.

На контроле областного министерства природных ресурсов и экологии находится предпаводковая сработка водохранилищ. Всего на территории округа находится 45 гидротехнических сооружений.

Начиная с 2012 года на капремонт гидротехнических сооружений области потрачено более 2,7 млрд рублей (из всех источников финансирования). В 2021 году на работы выделено 225 млн рублей.

Добавим, ранее были названы свердловские муниципалитеты, которые могут попасть в зону весеннего подтопления. В списке значатся 15 территорий: городские округа Красноуфимский, Белоярский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а также Ирбитское и Махнёвское муниципальные образования, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергинский муниципальные районы. Также под угрозой паводка окажется Нижний Тагил.

Для беспрепятственного пропуска паводковых вод будут задействованы 15 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолётов, заявлял первый замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

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