В Свердловской области назначили ответственных за 7 паводкоопасных участков

Ущерб от летнего паводка-2020 в Нижний Сергах составил 104,8 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за 7 паводкоопасных направлений. Назван общий ущерб от половодья-2020 - 112,5 млн рублей, в том числе 104,8 млн рублей - от летнего паводка в Нижних Сергах.

В прошлом году весеннее половодье произошло в 14 муниципалитетах: Гаринском, Ивдельском, Серовском, Талицком, Туринском ГО, ГО Верхотурский, Карпинск, Красноуфимск, Байкаловском, Слободо-Туринском МР, Ирбитском, Махнёвском МО, Ирбите и Красноуфимске. Было подтоплено 13 мостов и 11 участков дорог.

Это будет принято к сведению при подготовке к весеннему половодью в 2021 году. Согласно распоряжению губернатора, свердловскому минАПК предстоит до 19 марта проверить запасы продовольствия в территориях, подверженных подтоплению, минздраву - мониторить запасы лекарств. Управлению автодорог поручено провести мероприятия по сохранению мостов.

Назначены ответственные за координацию мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

За паводкоопасное направление №1 (бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж - Ница) будет отвечать замуправляющего администрацией Восточного управленческого округа С. Ф Араптанов.

За направление №2 (Пышма - Рефт) - начальник МКУ ГО Заречный "Управление по делам гражданской обороны и ЧС" - А. В. Игумнов.

За №3 (бассейны рек Тагил - Черная - Выя - Салда) - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого Н. В. Бутакова.

За №4 (бассейны рек Уфа - Серга - Артя - Ачит - Сарана) и №5 (Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая Утка - Дикая Утка) - главный специалист отдела контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Западного управленческого округа С. А. Гинтер.

За №6 (бассейны рек Исеть - Сысерть) - начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Каменска-Уральского" Л. Н. Матвеенко.

За №7 (бассейны рек Сосьва - Лозьва - Тавда - Тура) - начальник отдела социально-экономического развития территории администрации Северного управленческого округа Свердловской области Е. В. Ахматова.

Им с 1 апреля 2021 года необходимо будет ежесуточно направлять донесения о текущей обстановке.

С полным текстом распоряжения "О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году на территории Свердловской области" можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.