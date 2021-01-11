В Свердловской области назначили ответственных за 7 паводкоопасных участков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за 7 паводкоопасных направлений. Назван общий ущерб от половодья-2020 - 112,5 млн рублей, в том числе 104,8 млн рублей - от летнего паводка в Нижних Сергах.
В прошлом году весеннее половодье произошло в 14 муниципалитетах: Гаринском, Ивдельском, Серовском, Талицком, Туринском ГО, ГО Верхотурский, Карпинск, Красноуфимск, Байкаловском, Слободо-Туринском МР, Ирбитском, Махнёвском МО, Ирбите и Красноуфимске. Было подтоплено 13 мостов и 11 участков дорог.
Это будет принято к сведению при подготовке к весеннему половодью в 2021 году. Согласно распоряжению губернатора, свердловскому минАПК предстоит до 19 марта проверить запасы продовольствия в территориях, подверженных подтоплению, минздраву - мониторить запасы лекарств. Управлению автодорог поручено провести мероприятия по сохранению мостов.
Назначены ответственные за координацию мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.
- За паводкоопасное направление №1 (бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж - Ница) будет отвечать замуправляющего администрацией Восточного управленческого округа С. Ф Араптанов.
- За направление №2 (Пышма - Рефт) - начальник МКУ ГО Заречный "Управление по делам гражданской обороны и ЧС" - А. В. Игумнов.
- За №3 (бассейны рек Тагил - Черная - Выя - Салда) - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого Н. В. Бутакова.
- За №4 (бассейны рек Уфа - Серга - Артя - Ачит - Сарана) и №5 (Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая Утка - Дикая Утка) - главный специалист отдела контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Западного управленческого округа С. А. Гинтер.
- За №6 (бассейны рек Исеть - Сысерть) - начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Каменска-Уральского" Л. Н. Матвеенко.
- За №7 (бассейны рек Сосьва - Лозьва - Тавда - Тура) - начальник отдела социально-экономического развития территории администрации Северного управленческого округа Свердловской области Е. В. Ахматова.
Им с 1 апреля 2021 года необходимо будет ежесуточно направлять донесения о текущей обстановке.
С полным текстом распоряжения "О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году на территории Свердловской области" можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.
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В 2020 году вскрытие рек Свердловской области произошло на 4-16 дней раньше средних многолетних сроков. Пики половодья в большинстве рек формировались в течение второй половины апреля и всего мая, в реке Тавда - в первой декаде июня.
Напомним, что 21 июля 2020 года на Нижние Серги обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. Специалисты МЧС проводили на месте разбор завалов, спасали людей, помогали им вывозить вещи, сушить подвалы и дома, убирать территории и откачивать воду. В городе вводили режим ЧС, который был снят только 18 ноября.