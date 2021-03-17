Названа дата «Майской прогулки-2021» в Екатеринбурге

Оставить заявку на участие в мероприятии можно будет на сайте «Майской прогулки» в ближайшие дни. Фото: Владимир Мартьянов.

Стала известна дата проведения массовой акции «Майская прогулка-2021» в Екатеринбурге. Она запланирована на 16 мая.

Как рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета, участники смогут пройти по одному из четырёх маршрутов, рассчитанных на 17, 22, 37,5 и 50 км соответственно. Старт запланирован, как и в прошлом году, на пр. Космонавтов, 26. В свою очередь, финиш традиционно расположится у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).

Маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов посвящён 75-летию Российского географического общества.

Оставить заявку на участие в мероприятии можно будет на сайте «Майской прогулки» в ближайшие дни.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция была перенесена на 27 сентября. Участниками «Майской прогулки-2020» стали почти 4 тысячи жителей и гостей уральской столицы. 70% из них прошли дистанцию 20 км.