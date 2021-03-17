Госдума РФ приняла законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Публичное распространение заведомо ложной информации о ветеранах Великой Отечественной войны приравнивается к реабилитации нацизма, а, значит, является уголовным преступлением. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Госдумы РФ приняли в заключительном третьем чтении законопроекты, усиливающие ответственность за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и оправдание нацизма. Нарушителям может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф до 5 млн рублей.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, публичное распространение заведомо ложной информации о ветеранах Великой Отечественной войны приравнивается к реабилитации нацизма, а, значит, является уголовным преступлением.

Наказание за оправдание нацизма — штраф до 3 млн рублей (сейчас 300 тыс. рублей), принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. За оскорбление ветеранов, осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы в СМИ или Интернете физические лица будут оштрафованы на сумму от 2 до 5 млн рублей, или лишены свободы на срок до пяти лет.

Для юридических лиц штраф за аналогичные деяния повысят с 1 млн рублей до 3-5 млн рублей. Также для них вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений.

Также законопроект вводит повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма. Сейчас повышенная ответственность за подобное деяние наступает в случае его совершения с использованием служебного положения или СМИ — в этот список добавится Интернет. Максимальное наказание за такие преступления — пять лет лишения свободы.

"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе. Наш долг защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем", - комментирует законодательную инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также:

Алексей Навальный признан виновным в клевете в адрес ветерана.