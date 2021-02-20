Алексей Навальный признан виновным в клевете в адрес ветерана

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана. Фото: Алексей Кунилов.

Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал блогера Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Оппозиционеру назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

"Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - цитирует ТАСС судью Веру Акимову.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Алексей Навальный на своих страницах в социальных сетях разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артемёнко выражал свою позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию РФ. Под этим постом блогер написал комментарии, которые, по версии обвинения, носят заведомо ложный характер, порочат честь и достоинство ветерана, подрывают его репутацию.

Напомним, сегодня суд также решил отправить Алексея Навального в колонию по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведёт там 2 года 5 месяцев.