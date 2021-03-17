Свердловским волонтёрам вручили награды Президента РФ и главы региона

В рамках акции #МыВместе волонтёры доставляют гражданам продукты на дом. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня волонтёрам Свердловской области вручили награды Президента России и главы региона. Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора.

Награды добровольцам, помогавшим при проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, а также участникам акции взаимопомощи #МыВместе, вручил замгубернатора Павел Креков.

Региональный волонтёрский штаб по оказанию помощи населению в ситуации распространения коронавируса в рамках акции #МыВместе действует на Среднем Урале с 18 марта 2020 года. На сегодняшний день он объединил 3,5 тысячи добровольцев. Они доставляют продукты на дом, а также оказывают психологическую и консультационную помощь.

За участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ благодарственными письмами главы государства награждены:

Антон Киселёв – заведующий отделом воспитания и социализации ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;

– заведующий отделом воспитания и социализации ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; Анастасия Лукичева – помощник собственника Группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского;

– помощник собственника Группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского; Светлана Минюрова – ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»;

– ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; Ильяс Тлеубаев – директор Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»

Кроме того, Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» награждена Анастасия Немец – сопредседатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области.

За добросовестный труд и большой вклад в оказание помощи населению во время распространения COVID-19 Почётной грамотой губернатора Свердловской области награждены:

Андрей Верхотурцев – замдиректора департамента закупа ООО ТД «Сима-ленд»;

– замдиректора департамента закупа ООО ТД «Сима-ленд»; Евгения Миронович – преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;

– преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; Анастасия Миронович – преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;

– преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; Спартак Мосунов – доброволец Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский союз ветеранов Афганаситана» «Наследие»;

– доброволец Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский союз ветеранов Афганаситана» «Наследие»; Алексей Савостьянов – индивидуальный предприниматель город Екатеринбург;

– индивидуальный предприниматель город Екатеринбург; Иван Щербицкий – координатор по молодёжным проектам регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области;

За участие в социально значимых мероприятиях и большой вклад в оказание помощи населению во время распространения коронавируса на территории области благодарственными письмами главы региона награждены:

Олег Казанцев – директор департамента транспорта и логистики ООО ТД «Сима-ленд»;

– директор департамента транспорта и логистики ООО ТД «Сима-ленд»; Клавдия Ковалева – специалист департамента финансовой безопасности ООО ТД «Сима-ленд»;

– специалист департамента финансовой безопасности ООО ТД «Сима-ленд»; Андрей Коломиец – замруководителя распределительного центра по складской логистике ООО ТД «Сима-ленд»;

– замруководителя распределительного центра по складской логистике ООО ТД «Сима-ленд»; Татьяна Куликова – член команды «Молодежки ОНФ» Общероссийского народного фронта в Свердловской области;

– член команды «Молодежки ОНФ» Общероссийского народного фронта в Свердловской области; Павел Моторный – заместитель гендиректора по складской и транспортной логистике ООО ТД «Сима-ленд»;

– заместитель гендиректора по складской и транспортной логистике ООО ТД «Сима-ленд»; Юлия Овчинникова – координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области;

– координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области; Виталий Попов – директор гипермаркета ООО «Опт и розница»;

– директор гипермаркета ООО «Опт и розница»; Дмитрий Путилин – президент федерации тайского бокса России;

– президент федерации тайского бокса России; Игорь Русинов – координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области;

– координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области; Олег Таскаев – экс командир студенческого отряда проводников Феникс УрГУПС.

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