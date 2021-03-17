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Общество
17 марта 2021, 18:15

Свердловским волонтёрам вручили награды Президента РФ и главы региона

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В рамках акции #МыВместе волонтёры доставляют гражданам продукты на дом. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня волонтёрам Свердловской области вручили награды Президента России и главы региона. Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора.

Награды добровольцам, помогавшим при проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, а также участникам акции взаимопомощи #МыВместе, вручил замгубернатора Павел Креков.

Региональный волонтёрский штаб по оказанию помощи населению в ситуации распространения коронавируса в рамках акции #МыВместе действует на Среднем Урале с 18 марта 2020 года. На сегодняшний день он объединил 3,5 тысячи добровольцев. Они доставляют продукты на дом, а также оказывают психологическую и консультационную помощь.

За участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ благодарственными письмами главы государства награждены:

  • Антон Киселёв – заведующий отделом воспитания и социализации ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;
  • Анастасия Лукичева – помощник собственника Группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского;
  • Светлана Минюрова – ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»;
  • Ильяс Тлеубаев – директор Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»

Кроме того, Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» награждена Анастасия Немец – сопредседатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области.

За добросовестный труд и большой вклад в оказание помощи населению во время распространения COVID-19 Почётной грамотой губернатора Свердловской области награждены:

  • Андрей Верхотурцев – замдиректора департамента закупа ООО ТД «Сима-ленд»;
  • Евгения Миронович – преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;
  • Анастасия Миронович – преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;
  • Спартак Мосунов – доброволец Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский союз ветеранов Афганаситана» «Наследие»;
  • Алексей Савостьянов – индивидуальный предприниматель город Екатеринбург;
  • Иван Щербицкий – координатор по молодёжным проектам регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области;

За участие в социально значимых мероприятиях и большой вклад в оказание помощи населению во время распространения коронавируса на территории области благодарственными письмами главы региона награждены:

  • Олег Казанцев – директор департамента транспорта и логистики ООО ТД «Сима-ленд»;
  • Клавдия Ковалева – специалист департамента финансовой безопасности ООО ТД «Сима-ленд»;
  • Андрей Коломиец – замруководителя распределительного центра по складской логистике ООО ТД «Сима-ленд»;
  • Татьяна Куликова – член команды «Молодежки ОНФ» Общероссийского народного фронта в Свердловской области;
  • Павел Моторный – заместитель гендиректора по складской и транспортной логистике ООО ТД «Сима-ленд»;
  • Юлия Овчинникова – координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области;
  • Виталий Попов – директор гипермаркета ООО «Опт и розница»;
  • Дмитрий Путилин – президент федерации тайского бокса России;
  • Игорь Русинов – координатор по экспертно-проектной работе регионального исполнительного комитета ОНФ в Свердловской области;
  • Олег Таскаев – экс командир студенческого отряда проводников Феникс УрГУПС.

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Областная газета Свердловской области

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