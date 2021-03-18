Игорь Мороков: 80 процентов трагедий с детьми в Свердловской области происходят по вине взрослых

Рост или снижение численности детей, по мнению Игоря Морокова, будет напрямую зависеть от уровня социальной поддержки семей и стимулирования рождаемости. Фото: Алексей Кунилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков представил губернатору региона Евгению Куйвашеву и Законодательному собранию области ежегодный доклад за 2020 год, в котором обрисовал ситуацию с защитой прав детей в регионе, наиболее острые проблемы и вероятные пути их решения.

У семи нянек

В докладе детского омбудсмена рефреном проходит мысль, что в проблемах и бедах несовершеннолетних виноваты взрослые. Именно из-за их равнодушия, невнимания, непонимания и формализма, по мнению Игоря Морокова, дети получают недостаточно качественное образование и медицинское обслуживание, лишаются жилья и средств к существованию, становятся жертвами преступлений или сами преступают закон.

Дети тонут в водоёмах, падают из окон, гибнут на пожарах и в ДТП, становятся инвалидами. Правда, от года к году гибель детей от немедицинских причин уменьшается: в 2020 году их погибло на 14,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, а если сравнивать с 2016 годом, то почти на 60 процентов. Зато растёт количество травмированных детей: с 38 тысяч в 2019-м до 46 тысяч в 2020 году. Происходят эти трагедии, по мнению омбудсмена, по недосмотру взрослых, из-за их преступной халатности, неспособности организовать досуг.

«Несмотря на то, что сегодня защитой и реализацией прав детей занимаются более двадцати ведомств, огромное количество должностных лиц в соответствии со своими обязанностями и полномочиями пекутся о детях, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка продолжает в год приходить более 4 000 обращений», – констатирует Игорь Мороков. И всё потому, что эффективность защиты прав детства во многом зависит от чёткого межведомственного взаимодействия, но именно оно зачастую отсутствует.

Новые вызовы

2020-й стал годом новых вызовов в сфере детства, отмечается в докладе. Система образования, педагоги, родители оказались не совсем готовы к массовому переходу на дистанционные формы обучения. Большую роль сыграло и отсутствие устойчивого интернет-сигнала в некоторых удалённых территориях области, отсутствие компьютеров во многих семьях.

«Право на получение образования ограничивалось наличием технических средств, – подчёркивается в докладе. – Таким образом, нарушался принцип всеобщей доступности образования — семьи с более высоким уровнем дохода оказались в более выгодном положении».

Рособрнадзор зафиксировал провал в знаниях детей, которые заканчивали прошлый учебный год в дистанционном формате, отмечает Игорь Мороков. И добавляет, что «возникла настоятельная необходимость проведения межведомственного совещания с привлечением родительской общественности по вопросам обеспечения качественного образовательного процесса в условиях применения дистанционных технологий».

Вынужденный переход в цифровое общение, как говорится в докладе, сделал детей более уязвимыми для киберагрессии. Не только родители просят омбудсмена защитить их детей от кибербуллинга и киберпреследования, но и сами подростки обращаются с такими просьбами. Поэтому очень нужны образовательные программы по формированию «информационной гигиены» у детей.

Нарушенным во время пандемии оказалось и право на охрану здоровья детей. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, а дети с хроническими заболеваниями не получали вовремя положенного им лечения. Впрочем, дела с медобслуживанием несовершеннолетних и вне карантина обстоят неважно. Сегодня у половины школьников Свердловской области наблюдаются различные хронические заболевания, одной из причин которых является нехватка узких специалистов в поликлиниках и медработников в образовательных учреждениях.

Тревожит Игоря Морокова и постоянное увеличение на 8–10 процентов с 2016 года количества семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На 1 июля 2020 года их насчитывалось 99 927, в них проживало 208 334 ребёнка. Спасением могло бы стать заключение социального контракта с такими семьями, но мизерная сумма – 35 тысяч рублей в год – мало кого привлекает. Поэтому в своём докладе детский омбудсмен в очередной раз поднимает вопрос о стоимости соцконтракта. Опыт других регионов показывает, что она как минимум должна составлять 100 тысяч рублей.

Цифры По состоянию на 1 января 2021 года в Свердловской области проживает около 940 тысяч детей. Из них более 800 тысяч — дети в возрасте до 13 лет, свыше 130 тысяч – от 14 до 17 лет. Количество многодетных семей в 2020 году превысило 62 тысячи, в них проживает более 210 тысяч детей — более 22 процентов общего количества несовершеннолетних.

Чуть раньше итоги работы в 2020 году подвела Уполномоченный по правам человека в Свердловской областиТатьяна Мерзлякова — её доклад был опубликован в «Облгазете» №30 за 19 февраля 2021 года.

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