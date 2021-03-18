В Свердловской области обнаружили 10 незаконных переправ по льду

Выход на лёд под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

С начала года на водоёмах Свердловской области выявили 10 несанкционированных ледовых переправ. Это на три больше, чем год назад.

Ликвидировать несанкционированные выезды транспорта на лёд должны власти муниципалитетов. Соответствующие предписания уже направлены в адрес горадминистраций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Список территорий, где были обнаружены незаконные переправы:

в Серовском ГО на реке Сосьва (в районе посёлков Танковичи и Ларьковка) – две;

в Ивдельском ГО на реке Сосьва (в районе посёлков Маслово и Денежкино) – две;

в Гаринском ГО, в Гарях на реке Сосьва и на реке Лозьве (в районе посёлка Новый Вагиль) – две;

в Североуральском ГО на реке Вагран – одна;

в Пелымском ГО на реке Пелым – одна;

в Новолялинском ГО на реке Лобва – одна;

в Сосьвинском ГО на реке Ляля – одна.

Всего на Среднем Урале освидетельствованы и официально разрешены к эксплуатации 18 ледовых переправ.

По данным министерства, на водоёмах региона продолжается профилактическая работа. Сотрудники МЧС патрулируют 55 мест массового выхода людей на лёд. С любителями зимней рыбалки проводятся дополнительные профилактические беседы.

Напомним, выход на лёд под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.

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