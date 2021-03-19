Вот таким получился новый дом культуры в деревне Кузнецово. Теперь сельчанам не придётся ютиться в деревянном бараке. Фото: Светлана Богданова

Весна приходит на Средний Урал, и совсем скоро в муниципалитетах начнутся строительные и дорожные работы. Проекты крупных городов всегда на слуху – их регулярно освещают СМИ. Между тем в уральской глубинке тоже кипит жизнь. И ещё как! «Облгазета» заглянула в небольшие и удалённые от центра региона территории. И собрала самые смелые и интересные задумки, которые в этом году станут реальностью.

Дороги, свет и пляж

Хорошими новостями порадовали нас северные территории. Особенно впечатлил Пелым – с этого года в муниципалитете стартует масштабный проект, рассчитанный на три года, общей стоимостью 72 млн рублей. Местные власти будут оформлять въезд в посёлок – капитально ремонтировать подъездные пути и облагораживать прилегающие зоны.

– Всё в комплексе будет – и новые дороги, и уличное освещение, и остановочные комплексы, – рассказал глава Пелымского ГО Шахит Алиев. - Проект охватит три улицы при въезде в посёлок – Строителей, Газовиков и Павлика Морозова, протяжённость – почти 2 километра. Торги объявлены, ждём подрядчика. С нашей стороны всё готово. Думаю, с конца апреля, когда у нас потеплеет, начнём работы.

В Ивделе впервые появится… пляжная зона. Да-да, в черте самого северного города можно будет искупаться, причём с комфортом. Ивдельская администрация запускает проект благоустройства городской набережной (от моста через реку Ивдель вверх по течению).

– Подрядчик уже завозит материалы, в том числе гранит – для укрепления береговой линии, – сообщил мэр Ивделя Владимир Михель. – Вдоль набережной появятся зоны отдыха и игровые площадки. Изюминка проекта – пляжная зона с лестницами для спуска к воде. Такого в городе ещё не было.

Кипит работа в Новой Ляле: идёт строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из ветхого, аварийного жилья. В одном доме уже делают кровлю – его сдача намечена на сентябрь, отметил мэр округа Сергей Бондаренко. Ближе к концу апреля начнутся работы по проекту «Дорога памяти» – уже второй этап: подрядчики облагородят территорию от местного дома культуры к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Волчанске готовы приступить к капремонту центральной городской улицы – Почтовой – стоимостью 62 млн рублей. Ещё на шести улицах полностью заменят уличное освещение. Вдобавок в городе появится ещё один благоустроенный жилой квартал – с парковками, пешеходными дорожками, скамейками, рассказал мэр Александр Вервейн. Основной этап работ придётся на летние месяцы.

По всем фронтам Особенно порадовала Тавда – по всей видимости, этот год будет для удалённой территории прорывным. Как рассказал глава муниципалитета Виктор Лачимов, нынче в округе завершается капремонт центральной улицы – Ленина: осталось установить дорожные знаки, фонари и остановочные комплексы. Откроется для жителей новый парк – Победы. Близок к завершению капремонт моста через реку Каратунку: для округа это важнейшая транспортная артерия – по мосту осуществляется выезд в Тюмень (см.«Облгазету» № 096 от 02.06.2020 г.). – Я могу ещё долго перечислять, – говорит Виктор Лачимов. – Хотим заменить всё наружное электроосвещение в городе – более двух тысяч новых светильников смонтировать. Есть проекты по ремонту дорог, газификации. В одной из школ делаем полноценный спортивный городок – почти как стадион. Пять детских игровых площадок во дворах ставим. В общем, работы много. Погода тёплая только к нам приходит, с конца апреля начинаем всё. Срывов, думаю, не будет. Большинство проектов поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сети, парки и фонтан

Для Белоярского ГО этот год идёт под знаком коммуналки: в муниципалитете поставят новую блочно-модульную газовую котельную на станции Баженово – она заменит ветхую угольную. Работы начнутся в июне. Параллельно специалисты заменят магистральный участок теплотрассы в этом же. Кроме того, газовую котельную хотят установить в посёлке Студенческом, плюс к этому приобрести оборудование для котельной в селе Камышево и частично заменить сети ХВС в селе Косулино и посёлке Совхозный. Сейчас в муниципалитете продолжается капремонт гидроузла на реке Белая в селе Кочневское, начатый в прошлом году. Объект сдают в эксплуатацию в июне, рассказал мэр Андрей Горбов.

Коммунальными вопросами озабочены и в Атиге: с начала апреля на территории начинается строительство ещё одной очереди газопровода. Голубое топливо благодаря проекту уже этой осенью смогут получить 111 частных домов и 5 многоквартирных (газ подведут для плит в квартирах). Протяжённость новой газовой ветки – 3,5 километра, она обойдётся в 12 млн рублей, сообщила глава Татьяна Горнова.

Необычный объект ждут в Рефтинском – это фонтан интересной формы (внешне напоминает спираль). Он украсит центральную площадь посёлка. Благоустройство площади началось ещё в прошлом году. Сейчас там осталось уложить асфальт на пешеходных дорожках, установить скамейки.

– Фонтан, конечно, мы ждём особенно, – говорит глава посёлка Наталья Мельчакова. – Он будет с подсветкой, много струй. Сразу привлечёт внимание. Раньше у нас был фонтан, но не такой оригинальный, и он давно обветшал.

В конце весны в Верхней Туре откроется Парк здоровья на улице Лермонтова. Стоимость проекта – почти 113 млн рублей. Мэр округа Иван Веснин рассказал, что ничего подобного на территории раньше не было. В парке разместятся футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, дорожки для скандинавской ходьбы, уличные тренажёры, шахматный и теннисный столы и даже беседка для занятий фитнесом – каждый сможет найти спортивное занятие по душе. Контракт был рассчитан на три года, но подрядчик закончил объект на год раньше, и уже в прошлом году был готов сдать его. Сейчас остались последние штрихи, говорит глава.

Строительство Парка здоровья в Верхней Туре – завершился монтаж качелей. Фото: Редакция газеты «Голос Верхней Туры»

Деревенское чудо В деревне Кузнецово (Таборинский район), где живёт 450 человек, открывается новое здание дома культуры – на 70 мест с библиотекой. Строить его начали позапрошлой осенью в рамках нацпроекта «Культура» – на объект выделили больше 40 млн рублей. – Регулярно публикуем на страничке учреждения в соцсетях подробные фотоотчёты о ходе стройки, но жители всё равно спрашивают: «Долго ещё? Соскучились по концертам!» – рассказала директор Центра культурного и библиотечного обслуживания Светлана Богданова.- Пишут и уроженцы села, уехавшие отсюда: «Дайте знать, когда будет открытие. Приедем!!». Недавно, например, писали из Германии и Татарстана. Эту мечту кузнецовцы лелеяли больше 10 лет. Старое деревянное здание пришло в негодность: фундамент начал крошиться, стены покрылись трещинами, двери не закрывались, а потолок провис и держался только на печках (!). В 2016 году комиссия приняла решение вывести здание из эксплуатации. Сейчас шесть клубных формирований занимаются в крохотном помещении на краю села, площадью 18 (!) кв. метров. Используют из них только семь: остальное занимают стеллажи с библиотечными книгами. – Сейчас у нас будет современное красивое здание с актовым залом, большим фойе, книгохранилищем, костюмерной, кабинетом для кружковой деятельности, – с гордостью говорит глава Кузнецовского сельского поселения Юрий Бауэр.

Садик, ДК и бассейн

В Верх-Нейвинском идёт капремонт единственного на территории детского сада – на 250 мест. Как пояснила глава Елена Плохих, зданиям садика – 35 лет, и срок их безаварийной эксплуатации подходит к концу.

– В прошлом году нам выделили 24 млн рублей на ремонт первого корпуса, в этом году ещё 31,5 млн – на ремонт второго, – рассказал она. – Временно детей перевели в детские сады Новоуральска – благодарим соседей за межмуниципальное сотрудничество! Сейчас завершаем ремонт первого корпуса, по второму корпусу идёт подготовка к торгам. Ожидаем, что к концу года все дети вернутся в уже обновлённый детский сад.

В Пышме готовятся к строительству начальной школы на 400 мест. Объект этот – долгожданный: сегодня в Пышминской СОШ учится 898 детей, из них 397 – во вторую смену. Новая школа позволит о проблеме второй смены забыть. Здание начальной школы будет трёхэтажным: с бассейном, актовым и спортивным залами, библиотекой, спортивными площадками, объяснил мэр Пышминского ГО Виктор Соколов. Стоимость объекта – 384 млн рублей, большая часть – средства федерального и областного бюджета. Власти уже заключили контракт с подрядчиком, он должен будет возвести объект в течение 16 месяцев.

А в Шале затеяли ремонт здания центрального Дома культуры (там же находится библиотека). Ремонт обойдётся в 13 млн рублей, сообщил глава Алексей Богатырёв. Ещё один крупный проект – строительство дороги по улице Пушкина, рядом с ней располагаются шалинские соцобъекты – больница, школа и спортивная школа.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Не только пишем, но и помогаем В ноябре 2019 года «Облгазета» рассказала о дорожной проблеме жителей села Андрюшино (Гаринский ГО). История сельчан, которые из-за отсутствия нормальной дороги вынуждены нанимать за большие деньги трактор или вездеход, чтобы съездить в районный центр к врачу, в том числе с грудными детьми, всколыхнула общественность. После нашей публикации к проблеме подключилась Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как рассказал глава округа Сергей Величко, теперь дорога в Андрюшино есть – жители ездят без проблем. В ближайшее время её будут расширять. Средства в проект вложило областное правительство. Также в Андрюшино в этом году устанавливают ФАП (на следующей неделе завозят конструкции) и проложат километр дощатых тротуаров. Кроме того, в округе впервые появилась дорога до кладбища в деревне Нихвор. В самих Гарях завершается реконструкция Парка Победы и школьного стадиона. И начнётся строительство круглогодичной дороги до деревни Зыкова, которой не было 30 лет.