Когда на Средний Урал придёт новая партия вакцины и можно ли делать ремонт во время самоизоляции: отвечает Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев традиционно ответил на вопросы уральцев об ограничениях по коронавирусу и вакцинации. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев традиционно ответил на вопросы уральцев об ограничениях по коронавирусу и вакцинации. На этот раз глава региона ответил на вопросы, касающиеся следующей поставки вакцины от COVID-19 и закона о самоизоляции.

Один из жителей Екатеринбурга пожаловался губернатору, что ближайшая запись на прививку от корнонавируса в 7-й городской больнице назначена на 26 марта. Он спросил у губернатора, нет ли в Свердловской области перебоя с поставками.

Глава региона заверил, что власти стараются сделать процесс вакцинации для жителей как можно проще и удобнее, однако технологическое окно, когда вакцина не поступала в регион, действительно было.

"Здесь мы находимся на постоянной связи с Минздравом России. Имеющаяся вакцина позволяет нам первым компонентом привить ещё больше 10 тыс. человек, а свыше 50 тыс. ждёт ревакцинация. На этой неделе Федерация распределила очередную партию препарата, сегодня-завтра ждём его поступления", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на следующей неделе ожидается ещё одна поставка - в ближайшую неделю на Средний Урал придёт около 60 тыс. доз "Спутника V".

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Ещё один свердловчанин спросил, как совместимы закон о самоизоляции и ремонтные работы в подъезде.

"Долбят стены отбойными молотками и строительными перфораторами, без увлажнения воздуха и стен. Мы только что отошли от ковидной пневмонии. Это вообще нормально?", - спросили у главы региона.

Евгений Куйвашев назвал ремонт не самой приятной вещью как для жителей, так и для рабочих, однако такие работы законом об ограничениях по коронавирусу не запрещаются. Он напомнил, что капремонт проводился и в прошлом году в период самых жёстких ограничений.

"Заморозить мы этот процесс не могли никак, всё-таки речь часто идёт о работоспособности основных инженерных коммуникаций дома. Управляющие компании тоже текущие ремонты проводят, ведь обеспечивать безопасность и комфорт проживания - их обязанность", - пояснил губернатор.

Он отметил, что несмотря на необходимость таких работ, строители должны носить маски, а также соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности и режим покоя: в будни работы можно вести с 8 утра до 11 вечера с перерывом с 13:00 до 15:00.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

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