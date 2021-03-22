Партия пенсионеров выступила за ликвидацию ПФР

Активисты и сторонники Партии пенсионеров провели серию одиночных пикетов возле региональных отделений ПФР. Фото: сайт Партии пенсионеров.

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" заявила, что Пенсионный фонд – лишнее звено в системе пенсионного обеспечения. Активисты и сторонники партии призывают ликвидировать ПФР, изменить систему пенсионного начисления и повысить пенсии.

Они провели серию одиночных пикетов возле региональных отделений Пенсионного фонда России. Как говорится в сообщении на сайте Партии пенсионеров, на 2021 год средний размер пенсий по России составляет 17 тыс. рублей - этой суммы хватает на оплату ЖКХ, покупку жизненно важных лекарств и минимальный продуктовый набор. При этом отмечается, что у многих пенсионеров размер пенсий ниже, около 10 тыс. рублей.

"Пенсионные отчисления, на основе которых формируется размер будущих и нынешних пенсий, благодаря несовершенству действующего законодательства, по сути, превратились в дополнительный налог, взимаемый с работодателей. Партия будет добиваться передачи функций по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета.", - сообщается на сайте партии.

Председатель правления Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов сообщил "Областной газете", что партия выступает за ликвидацию ПФР и изменение системы пенсионного начисления.

"Мы предлагаем выход на пенсию не по возрасту, а по достижению трудового стажа, как у военных. Мы считаем, что размер минимальной пенсии должен составляет не менее 75% от средней зарплаты в стране, а в трудовой стаж нужно включить годы учёбы в колледжах, институтах, срок службы в армии", - пояснил Сергей Полыганов.

Отметим, что в феврале 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым главой Пенсионного фонда был назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим. В то же время некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что после 2022 года государство планирует объединить ПФР и ФСС в единую структуру.

На вопрос, будет ли Партия пенсионеров удовлетворена объединением ПФР и ФСС, Сергей Полыганов ответил: "если это произойдёт, мы понаблюдаем за новой структурой около 100 дней, проанализируем её работу и будем делать выводы".