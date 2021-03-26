В Невьянск вернули самолёт, шалинцы сделали лодки для "Угрюм-реки": самое интересное в муниципалитетах

шалинцы сделали лодки для "Угрюм-реки". Фото: Скриншот страницы фильма на сайте Первого канала

«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интересные новости муниципалитетов за неделю.

В Невьянск вернули самолёт

В Невьянске вернулся самолёт-памятник СУ-15, который почти 30 лет украшал Сквер авиаторов, сообщает «Твой континент». Два года назад памятник выпускникам местного аэроклуба демонтировали и передали в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме. Как объяснили тогда местные власти – для реставрации. Вопрос «Что стало с самолётом?» то и дело звучал в местных СМИ.

Осенью прошлого года прокуратура Невьянска нашла нарушения при передаче памятника Су-15 со стороны администрации: объект был бесхозяйным, а значит, муниципалитет не имел права им распоряжаться. В итоге Су-15 вернули на родную землю в прежнем виде. Есть инициативная группа граждан, которая готова взять шефство над памятником и восстановить его своими силами.

Шалинские умельцы изготовили реквизит фильма «Угрюм-река»

«Шалинский вестник» рассказал о местных столярах Силиных – Дмитрии и его отце Викторе, приложивших руку к созданию декораций для съёмок исторической драмы «Угрюм-река». Мастера сделали пять лодок по заказу художника картины, которые можно увидеть в первой и второй сериях фильма. На одной из них герои – Прохор и Ибрагим с проводником сплавлялись по таящей неожиданности Угрюм-реке.

Как сообщает издание, мастера изготовили четыре плоскодонки и «шитик» – семиметровую лодку. Работу выполнили за полтора месяца, ориентируясь на фотографии лодок конца XIX века. Еловые доски закупили у местного предпринимателя. Большая часть времени ушла на согласование деталей: высоты бортов, формы носа и уключин.

Жительницу Алапаевска наградили за смелость и отвагу при спасении ребёнка

Как сообщает Alapaevsk News, на прошлой неделе благодарственное письмо главы муниципального образования Алапаевское «За мужество, смелость и отвагу, проявленные при спасении жизни несовершеннолетнего ребёнка» вручили сотруднику Верхнесинячихинской школы-интерната Любови Тресковой. Возвращаясь домой 7 марта, Любовь Трескова увидела зовущую на помощь девочку, которая, прыгнув с моста в снег, попала в полынью и начала тонуть. Женщина бросилась на помощь ребёнку и вытолкнула девочку из полыньи.

В Каменске-Уральском выбирают эмблему дня города

Как сообщает портал «Виртуальный Каменск», в этом году Каменск-Уральский отметит круглую дату – 320-летний юбилей, и социально-культурный центр Каменска-Уральского обратился к горожанам с просьбой помочь выбрать узнаваемый логотип праздника. Выбрать предлагается из четырёх вариантов, лучший украсит баннеры и сувенирную продукцию.

В Качканаре увековечили память о первом мэре

В Качканаре открыли мемориальную доску на доме № 13 в 9-м микрорайоне, где жила пер­вый руководитель исполко­ма городского Совета народ­ных депутатов, почётный житель города Клавдия Сухенко. Церемонию приурочили к 100-летию со дня рождения первой в истории Качканара женщины, занимавшей эту высокую долж­ность, – в то время её даже называли «мать города», пишет »Новый Качканар».

Фото: МАУК «Социально-культурный центр»

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Фото: «Твой континент»