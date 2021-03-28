Российский космонавт заснял застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции". Фото: Сергей Кудь-Сверчков

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится сейчас на Международной космической станции, заснял сухогруз, заблокировавший Суэцкий канал в Египте. Контейнеровоз 400 на 60 метров сел на мель 23 марта.

Он плыл из Китая в порт Роттердам под панамским флагом. Предварительно известно, что судно встало поперёк канала из-за отсутствия видимости в результате песчаной бури в Египте. Экипаж не пострадал.

Все эти дни предпринимаются попытки сдвинуть гиганта с места. Запасной сценарий - снизить груз контейнеровоза - пока не применялся. Суэцкий канал на данный момент не могут пройти около 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, пишет ТАСС.

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - подписал снимки Сергей Кудь-Сверчков.

Отметим, что Суэцкий канал, открытый в ноябре 1869 года, позволяет сократить путь из Индийского океана до Средиземного моря на несколько тысяч километров. Общая длина канала - 173 км. Ширина по зеркалу воды - около 150 м, по дну - всего 45-60 м, а глубина - 20 м.

Фото: Сергея Кудь-Сверчкова