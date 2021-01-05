Российский космонавт заснял зимний Екатеринбург с МКС

На снимке можно разглядеть районы города, реку Исеть, Верх-Исетский пруд, озеро Шарташ и города-спутники. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков заснял новогодний Екатеринбург с борта Международной космической станции. На снимке можно разглядеть районы города, реку Исеть, Верх-Исетский пруд, озеро Шарташ и города-спутники.

С начала 2021 года россиянин запустил проект "Народная Россия", в рамках которого публикует снимки разных городов, сделанные с МКС. Орбитальное путешествие по новогодней России началось с Москвы. Ранее космонавт также заснял Челябинск, Оренбург, Сочи, Симферополь.

В подписи к снимку Екатеринбурга Сергей Кудь-Свечрков в соцсетях передал привет всем друзьям из столицы Урала. Напомним, что в городе родился космонавт, Герой России Сергей Прокопьев.

"Основанный давным-давно, он очень разросся за минувшие века, превратившись в современный мегаполис, удобный для жизни и для работы. Добро пожаловать в новогодний Екатеринбург, в столицу Урала, как его многие называют! Всем друзьям из Екатеринбурга – тёплые поздравления и до встречи в новом году!", - говорится в подписи.

Отметим, что это не единственный снимок города из космоса. Осеннюю столицу Урала запечатлел в 2020 году космонавт Иван Вагнер. После того как Екатеринбургу присвоили статус "Город трудовой доблести", Роскосмос публиковал зимний снимок уральской столицы. Летняя фотография была сделана с борта МКС космонавтом Олегом Артемьевым в 2018 году, когда на "Екатеринбург Арене" проходил последний матч ЧМ по футболу.

Ранее Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что космонавты на МКС встретят Новый год 16 раз. Сейчас в космической командировке находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Фото: Осеннюю столицу Урала в 2020 году зпечатлел Иван Вагнер

Снимок Екатеринбурга со спутника. На нём можно отчётливо различить "Екатеринбург Арену". Фото: Роскосмос