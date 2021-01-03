Российский космонавт заснял с МКС зимний уральский город

На снимке видны челябинские озёра. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков заснял Южный Урал с борта Международной космической станции. На снимке видны покрытые льдом челябинские озёра.

"Крупный промышленный центр, включающий в себя предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки, приборостроения, химической, легкой и пищевой промышленности. Знаете ли вы, что Челябинск был одним из городов на Великом шёлковом пути? Об этом напоминает навьюченный верблюд на гербе этого города", - напомнил в подписи к снимку космонавт.

Напомним, что летом Челябинскую область из космоса снимал другой россиянин - Иван Вагнер.

Сергей Кудь-Сверчков объявил о проекте "Народная Россия". Он запустил его с начала 2021 года и пообещал первые 10 дней публиковать снимки разных городов. Орбитальное путешествие по новогодней России началось с Москвы. Россиянин также заснял Оренбург, Иркутск, Сочи и Симферополь.

Напомним, что сейчас в космической командировке находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Симферополь. Фото: Сергей Кудь-Сверчков

Москва. Фото: Сергей Кудь-Свечрков

Новогодний Оренбург Фото: Сергей Кудь-Сверчков

Ночной Сочи. Фото: Сергей Кудь-Сверчков