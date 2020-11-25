Российский космонавт опубликовал снимки после выхода в открытый космос

"Космическая прогулка" Сергея Кудь-Свечкова и Сергея Рыжикова длилась 6 часов 47 минут. Фото: со страницы космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о трёх незабываемых моментах в космосе и опубликовал фотографии внекорабельной деятельности. Единственный выход россиян в открытый космос в 2020 году состоялся 18 ноября.

"Космическая прогулка" Сергея Кудь-Свечкова и Сергея Рыжикова длилась 6 часов 47 минут. Они, в частности, готовили стыковочный отсек к прибытию модуля "Наука". Для обоих российских космонавтов это был первый выход за борт Международной космической станции.

По словам Сергея Кудь-Сверчкова, первый момент, который чётко отложился в памяти - это открытие выходного люка. "Когда люк открыт, ты начинаешь выходить и понимаешь, что перед тобой буквально открывается бесконечность. Вид больше не ограничивается размерами иллюминатора, только голубая сфера планеты под станцией и чернота космоса над ней на сколько хватает взгляда. И в этой бесконечности — станция, к которой ты пристрахован двумя карабинами", - написал космонавт.

Фото: со страницы в соцсетях Сергея Кудь-Сверчкова

"Второй момент – это ощущение полёта над планетой, когда, защёлкнув эти самые карабины, ты отпускаешь руки и висишь, ничего не касаясь, а далеко под ногами несутся облака, континенты и моря. Полёт на скорости 27 000 км/ч", - поделился Сергей Кудь-Сверчков.

Третий незабываемый момент для него - это вид МКС снаружи. "Становится ясно, насколько она большая, сложная и красивая", - отмечает космонавт.

Фото: со страницы в соцсетях Сергея Кудь-Сверчкова

Он также рассказал, что вне орбитального дома можно передвигаться только на ругах при том, что скафандр ("Орлан-МКС") весит 120 кг, он очень жёсткий и неповоротливый. Работу в космосе россиянин сравнил с восхождением в горах.

Добавим, что к выходу в открытый космос космонавты начинают готовиться ещё на Земле: проходят тренировки в гидролаборатории, на стенде обезвешивания, в вакуумной камере, изучают циклограмму выхода. На станции им предстоит подготовить оборудование, скафандры и системы МКС.

"За бортом нет никаких инструкций, которые можно подсмотреть – надо рассчитывать только на свои знания, напарника и связь с Центром управления полетами. Было трудно? Да. Но признаюсь, при этом я получил колоссальное удовольствие. И с радостью бы повторил выход ещё не раз", - подытожил Сергей Кудь-Сверчков.

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Фото: со страницы в соцсетях Сергея Кудь-Сверчкова