Российские космонавты вышли в открытый космос

Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся в мае 2019 года. Тогда Олег Кононенко и Алексей Овчинин пробыли за пределеами станции 6 часов 1 минуту. Фото: Роскосмос

18 ноября космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые покинули борт МКС и вышли в открытый космос. "Космическая прогулка" началась после 21:00, все работы займут около 5,5 часа.

Отметим, что это единственный в 2020 году выход россиян в космос. Осуществляется он впервые из стыковочного отсека модуля "Поиск", а не "Пирс" (как это было с 2002 года). Сергей Рыжиков будет работать за бортом "орбитального дома" в скафандре Орлан-МКС № 5 с командирской экипировкой с красными лампасами. На Сергее Кудь-Сверчкове надет скафандр Орлан-МКС № 4 с синими лампасами. Свои скафандры космонавты назвали "миниатюрными космическими кораблями".

"Они в космическом пространстве! Люки модуля "Поиск" открыты – работа началась", - говорится в последних сообщениях Роскосмоса.

Перед космонавтами стоят следующие задачи: проверка герметичности выходного люка модуля "Поиск";

замена сменной панели регулятора расхода жидкости на функционально-грузовом блоке "Заря" (за 22 года полёта модуля такая работа выполнялась два раза);

подготовка стыковочного отсека к прибытию модуля "Наука" и монтаж оборудования на внешней поверхности МКС, в том числе переключение антенны "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск".

проведение эксперимента по определению уровня загрязнения научной и служебной аппаратуры. Модуль "Пирс" готовится к расстыковке и затоплению. В 2021 году его займёт российский лабораторный модуль "Наука".

"На этой неделе состоится долгожданная работа в открытом космосе, к которой мы уже пару недель готовимся с Сергеем Рыжиковым. Особенность выхода — сочетание ресурсных работ, экспериментов и подготовка Международной космической станции к приему российского модуля "Наука", - написал ранее на своих официальных страницах в соцсетях Сергей Кудь-Сверчков.

Напомним, что космонавты, вышедшие сегодня в открытый космос, прилетели на Международную комическую станцию 14 октября вместе с астронавтом Кэтлин Рубинс. Накануне они встречали американский корабль Crew Dragon, который доставил на МКС четырёх астронавтов. Они будут следить за миссией россиян в открытом космосе.

Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся в мае 2019 года. Тогда Олег Кононенко и Алексей Овчинин пробыли за пределами станции 6 часов 1 минуту. Свою "космическую прогулку" они посвятили 85-летию Алексея Леонова (30 мая), который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года. В следующий раз россияне окажутся в открытом космосе в феврале 2021 года. Добавим, что выход в открытый космос называют "танцем на кончиках пальцев", так как космонавты, находясь в безвоздушном пространстве, держатся только руками с использованием специального оборудования (страховочные фалы и карабины).