Американский корабль Crew Dragon доставил на МКС четырёх астронавтов

Стывковка происходила в автоматическом режиме, астронавты долетели до МКС за сутки. Фото: трансляция НАСА

Корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. На околоземную орбиту доставлены астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Ожидается, что они пробудут на станции шесть месяцев. Затем такие полёты станут регулярными.

Американский космический корабль летел до МКС около суток. Он пристыковался к МКС на 6 минут позже запланированного времени: на расстоянии 20 метров экспедиция дожидалась рассвета, чтобы видеть орбитальный комплекс. Стыковка происходила в автоматическом режиме.

"Мягкий захват осуществлён успешно. Crew Dragon состыкован со станцией. Это произошло в 23:01 по времени восточного побережья (после 9:00 по уральскому времени. - Прим. ред. "ОГ")", - пишет ТАСС.

После присоединения к станции проводится проверка герметичности стыковочного узла, затем будут открыты переходные люки. На борту МКС астронавтов встретят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Они прибыли на орбиту 14 октября, долетев на "Союзе МС-17" за рекордные три часа.

Фото: трансляция НАСА

Добавим, что США запустили уже второй пилотируемый корабль после девятилетнего перерыва. Первый полёт на Crew Dragon состоялся в мае. Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен пробыли на станции два месяца, один из них успел совершить выход в открытый космос.

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