Российский космонавт заснял Екатеринбург с борта МКС

Это не единственный снимок города из космоса. Фото: Иван Вагнер

Российский космонавт Иван Вагнер поприветствовал осеннюю столицу Урала, засняв её с борта Международной космической станции. На фотографии можно различить районы города, реку Исеть, Верх-Исетский пруд и озеро Шарташ.

Снимок сделан в последние дни пребывания Ивана Вагнера на борту МКС. 22 октября он, а также ещё один космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссинди вернутся на Землю. В подписи к фотографии Иван Вагнер отметил, что Екатеринбург - самый крупный и восточный город на сухопутной границе между Европой и Азией.

"Осенняя "столица Урала", здравствуй! Уральские земли были известны ещё древним грекам: Эсхил, Платон и Геродот упоминали в своих сочинениях о фантастических богатствах уральской земли, её таинственной силе и населявших её волшебных мифологических существах. Екатеринбург также является одним из крупнейших культурных центров России, культурное пространство которого объединяет множество учреждений культуры и искусства. В архитектуре города много построек XVIII-XIX веков, а также много зданий советского периода, являющихся яркими образчиками конструктивизма и других стилей той эпохи", - напомнил космонавт.

Добавим, что это не единственный снимок города из космоса. После того, как Екатеринбургу присвоили статус "Город трудовой доблести" Роскосмос публиковал зимний снимок уральской столицы. Летний снимок был сделан с борта МКС космонавтом Олегом Артемьевым в 2018 году, когда на "Екатеринбург Арене" проходил последний матч ЧМ по футболу.

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Фото: фотография, опубликованная Роскосмосом