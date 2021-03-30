В Висимо-Уткинске и Усть-Утке готовят сюрпризы для туристов

Возле водопада гостей встретят скульптуры былых хозяев здешних мест – Александра Строганова и Акинфия Демидова. Фото: Илья Колесов/проект МБУ «Тагилгражданпроект»

Сельчане активно участвуют в нацпроектах, но масштабы здесь, как правило, скромные. Небольшие игровые площадки, ремонты школ, отсыпка дорог – таковы обычные запросы деревенских жителей. В посёлке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка (ГО Нижний Тагил) решили не следовать этому правилу и нацелились на создание крупных объектов, интересных не только местным жителям, но и туристам.

Встретимся у водопада

Все автомобилисты, следующие по Висимскому тракту, проезжая Висимо-Уткинск, невольно оглядываются на пенящийся водный поток, падающий в реку с пятиметровой высоты. Водопад рукотворный. Когда-то здесь была заводская плотина с запорами, но со временем нужда в гидротехническом сооружении отпала, и реку Межевую Утку отпустили на свободу.

– Территория возле плотины стала излюбленным местом отдыха наших жителей и гостей, сюда частенько приезжают свадебные кортежи из соседних сёл и Нижнего Тагила. Незамерзающий водопад красив в любую погоду, – рассказывает глава территориальной администрацииМихаил Бритов.

Неудивительно, что именно это место и решили превратить в колоритный туристический объект. На днях проект обсудили в нижнетагильской мэрии. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» предложили возле воды обустроить смотровые площадки, на набережной расположить фотозону, а также сквер с сиренью и скамьи-качели. Сам водопад украсят архитектурной подсветкой. Здесь будут также сувенирные лавки, магазин с фермерской продукцией, летнее кафе. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев одобрил предложенный вариант благоустройства общественной территории.

– Проект будет включён в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды и реализован в 2022 году. По предварительной оценке, стоимость составит порядка 22 млн рублей, – отметил мэр.

«Русская изба» для Усть-Утки

Недавно прошли общественные слушания по комплексному развитию деревни Усть-Утка. Участники поддержали строительство досугового центра «Русская изба». Проект прошёл госэкспертизу и ждёт включения в целевую программу Минсельхоза России «Современный облик сельских территорий».

Существующее здание Центра культуры признано аварийным, нахождение в нём людей небезопасно. Все мероприятия проходят теперь у крыльца. Между тем в деревне есть творческий фольклорный коллектив, дети занимаются рукоделием, пенсионеры любят праздничные посиделки. Сегодня же культура Усть-Утки на паузе.

«Русская изба» будет представлять собой двухэтажное здание с мансардой, в нём предусмотрены помещения для творческих занятий и лекционный зал: стильный клуб с этнографическим колоритом. Общая стоимость объекта составляет 29,5 миллиона рублей.

– Строительство «Русской избы» нужно и жителям, и туристам. Их на Чусовой за сезон бывает 50 тысяч человек, – рассказывает глава территориальной администрации Александр Кривоноженков, – мы в силах превратить транзитный населённый пункт в самостоятельный туристический объект.

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Так сейчас выглядит Висимо-Уткинский водопад. После благоустройства он будет подсвечиваться Фото: Михаил Бритов