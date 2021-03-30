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Общество
30 марта 2021, 19:15

Краснознамённую группу вернут на Плотинку к середине июля

Краснознамённая группа

Краснознамённую группу на Плотинке демонтировали восемь лет назад. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге запланирован капремонт павильона подъёмных механизмов плотины Городского пруда. На это из бюджета муниципалитета планируется выделить 4,7 млн рублей.

По данным документации, размещённой на сайте госзакупок, за указанную сумму исполнитель должен будет выполнить ряд работ. В их числе – восстановление Краснознамённой группы. Окончание работ по контракту: не позднее 15 июля 2021 года.

Отметим, подача заявок и аукцион завершились накануне. Однако победитель ещё не представлен.

Фото: документ

Как ранее писала "Облгазета" в статье "Заводы помнят. Екатеринбург – нет", восемь лет назад Краснознамённую группу на Плотинке демонтировали, хотя люди были против. О её возвращении заговорили в начале 2019 года. Предполагалось, что памятник не только восстановят, но и вернут ему исторический "орденоносный облик". Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления монумента затягиваются.

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Семён Спектор написал письмо Алексею Орлову о необходимости возвращения Краснознамённой группы.

Областная газета Свердловской области

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