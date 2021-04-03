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Общество
3 апреля 2021, 11:01

В Свердловской области смертность населения выросла на 15%

Кладбище зимой

Естественная убыль в Свердловской области составила 2 132 человека. Фото: Галина Соловьёва

Февраль-2021 унёс жизни 5 152 жителей Свердловской области. Это на 15% больше к февралю прошлого года. У 720 скончавшихся свердловчан был подтверждён коронавирус.

Это следует из данных Росстата. Рождаемость на Среднем Урале снизилась на 7,2%. В феврале родились 3 020 малышей. Это на 236 детей меньше, чем в в прошлом году.

Естественная убыль в Свердловской области составила 2 132 человека, что почти в два раза больше чем годом ранее (1 225). В регионе снова самая высокая убыль населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается по-прежнему в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Добавим, что целом по России в феврале зарегистрировано 172,7 тысячи умерших, у 16 576 из них был подтверждён коронавирус. За месяц родились 102,1 тысячи детей.

Напомним, что в январе в Свердловской области скончались 6 645 человек (1 184 с ковидом). В России было зафиксировано 219,8 тысячи случаев смерти в первый месяц года.

Областная газета Свердловской области

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