Уралец Александр Прокопьев высадится в Антарктиде в конце этой недели

Ледокол «Академик Фёдоров» на подходе к побережью Антарктиды. Фото: Александр Краснов / ААНИИ

«Облгазета» продолжает следить за 66-й Российской антарктической экспедицией, в составе которой на Южный континент отправился уралец Александр Прокопьев – старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева.

Ледокол «Академик Фёдоров», на котором участники экспедиции вышли из Санкт-Петербурга ещё 21 января, в ближайшие дни подойдёт к станции «Новолазаревская» – конечной точке 66-й РАЭ. Александр Прокопьев проведёт на ней целый год в качестве специалиста по радиообеспечению. Как заметил наш земляк, холода в Антарктиде только начинаются, так что самое сложное у полярников ещё впереди. В ходе экспедиции они будут вести наблюдения за состоянием окружающей среды и природным биоразнообразием.

Путь до станции «Новолазаревская» от южноафриканского Кейптауна, где участники экспедиции останавливались на трое суток, занял чуть больше месяца. К берегам Антарктиды экипаж корабля выдвинулся в начале марта. Последняя часть морского перехода длиной около семи тысяч километров оказалась наиболее сложной: в южном полушарии наступила осень, и научно-экспедиционному судну пришлось пробираться сквозь шторма и плотные льды.

– Но моряки с задачей успешно справились, и уже в середине марта «Академик Фёдоров» прибыл на полярную станцию «Мирный», – рассказал «ОГ» Александр Прокопьев. – Корабль доставил туда хозяйственные и ремонтно-строительные грузы весом 73 тонны и принял на борт 19,6 тонны отходов. Во время трёхдневной стоянки ледокола была завершена полная смена зимовочного состава станции.

Следующим пунктом «Академика Фёдорова» стала станция «Прогресс». В заливе Прюдс в нескольких десятках километров от станции ледокол сфотографировал из космоса новейший спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». На изображении в высоком разрешении отчётливо видно, как судно сковано льдами и медленно движется в сторону полярной базы.

– Этот снимок мне прислал с борта Международной космической станции хороший друг нашей семьи космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который на днях закончит свою миссию на МКС и вернётся домой, – пояснил Александр Прокопьев. – Наши космические аппараты регулярно пролетают над Антарктидой, и полярные станции периодически попадают в объектив их фотокамер.

По прибытии в бухту Тала моряки в течение десяти дней выгружали на сушу продукты питания, топливо и оборудование для полярников – всего 152,4 тонны грузов. Кроме того, в район оазиса Ларсеманн корабельные вертолёты доставили группу геологов для проведения научных исследований. Аналогичные работы экипаж ледокола осуществил и на станции «Молодёжная».

К последней станции «Новолазаревская» ледокол вышел в начале апреля. Из-за непростых погодных условий прибытие на побережье Земли Королевы Мод задерживается, но до Дня космонавтики Александр Прокопьев и его коллеги должны всё успеть. Вполне возможно, что 12 апреля участников 66-й РАЭ с борта МКС поздравит экипаж космического корабля «Союз МС-18», который отправится к ней 9 апреля с космодрома Байконур. Но это станет ясно в предстоящие выходные.

Космоснимок научно-экспедиционного судна полярников в окрестностях станции «Прогресс». Фото: Роскосмос