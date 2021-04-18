В 2020 году на сохранение памятников культуры Свердловской области было направлено 746 млн рублей

В Свердловской области проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия. Фото: Нина Георгиева.

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Уральцев с этим праздником поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, на Среднем Урале ведётся целенаправленная и планомерная работа по сохранению памятников истории и культуры. В 2020 году на эти цели было направлено свыше 746 млн рублей, в том числе 260 млн рублей – из бюджета области.

Глава региона напомнил, что в минувшем году в Екатеринбурге завершились ремонтно-реставрационные работы мельницы Борчанинова-Первушина и Симановской мельницы. О втором объекте ранее писала "Облгазета". Известно, что в обновлённом объекте культурного наследия теперь находится ресторан с видом на Исеть и 25 квартир.

Евгений Куйвашев также отметил, что "мы продолжаем открывать новые страницы истории региона". Так, строительство объектов Универсиады-2023 помогли выявить стоянки древних людей на озере Карасье. Губернатор поблагодарил всех специалистов, занимающихся охраной культурного наследия за благородный труд и пожелал им здоровья, счастья, благополучия. С полным текстом поздравления можно ознакомиться тут.