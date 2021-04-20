Евгений Куйвашев пообещал таволжским гончарам-погорельцам новую печь

Глава региона сам изготовил глиняный кувшин в семейной мастерской. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству инвестиций и развития региона помочь гончарам-погорельцам из Нижних Таволог. Сергею и Светлане Масликовым подарят новую печь для обжига глиняных изделий.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев посетил мастерскую во время рабочей поездки в Невьянский городской округ 19 апреля. Гончары пожаловались губернатору на отсутствие хорошей печи для обжига керамики. Глава региона допустил, что купить печь можно в рамках одной из программ поддержки, действующих в регионе. В связи с этим он поручил мининвесту изучить этот вопрос и оказать помощь уральским ремесленникам.

По словам губернатора, Семья Масликовых является хранителем старинной уральской традиции, зародившейся в конце XVII века в Верхних и Нижних Таволгах. Глава региона сам изготовил глиняный кувшин в семейной мастерской.

«Из поколения в поколение они передают секрет изготовления изделий из красной глины, известных далеко за пределами Урала и России. Таволжская керамика – русский народный промысел и ещё один бренд нашего региона. Когда мастерская сгорела, было сразу ясно, что нужно восстанавливать без промедления. Нельзя оставлять мастеров без дела, а их многочисленных гостей – без уникальной возможности прикоснуться к нашей уральской традиции. И если вы ещё не бывали у таволжских гончаров, обязательно запланируйте поездку!» - написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Как писала «Областная газета», пожар 2019 года полностью уничтожил нежилое строение частной мастерской, созданной в 1999 году. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасателям удалось отстоять жилой дом хозяев. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Во время пожара Масликовы были в отпуске. Помещение удалось восстановить в кратчайшие сроки при поддержке руководства региона.