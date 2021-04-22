Екатеринбургских дачников приглашают на ярмарку за саженцами

В рамках ярмарки состоится целая экспозиция комнатных и садовых цветов. Фото: Павел Ворожцов.

В последние апрельские выходные в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка. Посетителям предложат приобрести саженцы и рассаду для начала нового дачного сезона.

Гостей ждут 24 и 25 апреля с 9:00 до 17:00. По данным пресс-службы мэрии, горожане смогут приобрести саженцы ягодных и плодовых кустарников, а также деревьев. Кроме того, садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.

В рамках ярмарки состоится целая экспозиция комнатных и садовых цветов. Помимо растений на прилавках будут представлены мясо, рыба, фрукты, овощи и сваренные вручную сыры.

Известно, что торговые ряды появятся на месте парковки. Для автотранспорта площадь станет недоступна с 00:00 24 апреля. Свою работу она возобновит в 19:00 25 апреля. Горожанам, приезжающим на ярмарку на машинах, предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ, передаёт пресс-служба мэрии.

В пятницу "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

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