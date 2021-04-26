16 тонн мусора собрали участники экоквеста «Чистые игры» на Среднем Урале

В итоге на Шарташе было собрано 65 мешков стекла, 34 – пластика и 14 – металла. Фото: Алексей Кунилов.

В семи населённых пунктах Свердловской области состоялись командные соревнования «Чистые игры». В ходе экоквеста было собрано 16 тонн мусора.

Половина мусора, собранного в Екатеринбурге, Первоуральске, Новоуральске, Верхней Синячихе, селе Патруши, посёлке Октябрьский и в Арамили, была отправлена на вторичную переработку. Остальное – вывезли на полигоны.

Общее число участников игр составило 588 человек. 100 из них вышли на уборку Каменных палаток в Шарташском лесопарке (Екатеринбург). Старт мероприятия на данной площадке дал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Он также принял участие и в очистке местности от мусора.

В итоге на Шарташе было собрано 65 мешков стекла, 34 – пластика и 14 – металла. В ходе игры участники проходили эко-викторины, искали интересные артефакты. На конкурсе «Лучший Артефакт» в екатеринбургском лесопарке победила найденная бутылка, внутри которой проросли растения. Её назвали «Капсулой Жизни».

Результаты игр учитываются во всероссийском турнире Весеннего Кубка Чистоты. По предварительным данным, в эти выходные прошло 83 игры в 63 населённых пунктах России. В них приняли участие свыше 7 тысяч человек. Они собрали 94 тонны мусора, передаёт департамент информполитики региона.

Читайте также:

Субботник с мэром Екатеринбурга перенесли на 27 апреля.

В Екатеринбурге к майским праздникам почистят памятники.