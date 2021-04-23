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Общество / Природа
23 апреля 2021, 15:11

Субботник с мэром Екатеринбурга перенесли на 27 апреля

  Анна Митчина
Алексей Орлов с метлой

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует прибрать дендропарк у "Гринвича". Фото: Александр Исаков.

Изначально субботник в уральской столице планировали провести 24 апреля. Но плохая погода вынудила организаторов перенести мероприятие.

В пресс-службе мэрии сообщили, что приняли решение перенести субботник из-за непогоды. Ранее синоптики сообщили, что в пятницу и субботу в городе ожидаются кратковременные дожди. В связи с этим мероприятие пройдёт 27 апреля.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов планировал вместе с работниками горадминистрации прибрать дендропарк у "Гринвича". Губернатор Свердловской области тоже должен был выйти на субботник в столице Урала. Мероприятие с его участием также перенесли.

Добавим, в пресс-службе епархии Екатеринбурга сообщили, что они не планируют переносить субботник и приглашает всех прихожан в субботу 24 апреля помочь в приборке территории храмов.

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Областная газета Свердловской области

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Субботник с мэром Екатеринбурга перенесли на 27 апреля