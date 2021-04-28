В Екатеринбурге на салют в честь Дня Победы потратят 4,5 миллиона

Салют над городским прудом обойдётся городу в 3 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

В прошлом году на салют в честь Дня Победы в Екатеринбурге выделили 10 миллионов рублей. В 2021 году на него потратят в два раза меньше.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге салют запустят на трёх площадках - набережная стадиона "Динамо", Преображенский парк в Академическом и в летнем парке "Уралмаш". Он прогремит во всех местах одновременно в 22:30. Каждый из них продлится 10 минут.

Согласно информации с сайта госзакупок, на набережной у стадиона "Динамо" запустят самый масштабный фейерверк. Сумма закупки составляет 3 232 733 рубля. На эти деньги планируют приобрести 1 652 пиротехнических изделия.

Для Преображенского парка в Академическом закупят салют на сумму 798 833 рубля. Там запустят 799 фейерверков.

В летнем парке "Уралмаш" собираются использовать 626 фейерверков. На них выделят 524 500 рублей.

Всего на салют готовы потратить 4 556 066 рублей. На оплату закупок выделят деньги из городского бюджета.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге было два праздничных салюта в честь Дня Победы. Первый провели 9 мая в ЦПКиО им. Маяковского. Сами празднования из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В этот день в городе прошёл второй салют, на который потратили 10 млн рублей. Его запускали на тех же трёх площадках, которые выбрали в этом году. Однако каждый салют длился на пять минут дольше.

"Областной газете" прокомментировали сокращение бюджета на салют. В пресс-службе мэрии города пояснили, что в прошлом году выделение такой суммы было возможно за счёт сэкономленных денег, так как все массовые мероприятия в столице Урала были отменены из-за пандемии коронавируса. В этом году массовые мероприятия проводятся, и бюджет пришлось перераспределить.