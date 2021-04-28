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Общество
28 апреля 2021, 13:57

На Среднем Урале восстановят ещё 18 захоронений времён Великой Отечественной войны

мемориал

Памятники восстановят на средства областного и федерального бюджета. Фото: Александр Зайцеа.

В Свердловской области в 2021 году планируют восстановить 18 захоронений времён Великой Отечественной войны. Мероприятия пройдут в девяти муниципалитетах.

В Первоуральске отреставрируют памятник воинам, погибшим в госпиталях в период с 1941 по 1945 год, а также приведут в порядок 60 одиночных захоронений. В Красноуральске, Ирбите и Кировграде восстановят пять братских могил. Памятники и мемориальные доски с именами погибших воинов обновят на городских кладбищах Красноуфимска, Верхотурья и Туринска, сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что в Горноуральском ГО в преддверии 9 Мая увековечат память ушедших на фронт и не вернувшихся с поля боя уроженцев села Покровское – Николая Григорьева и Павла Волкова. Их останки были обнаружены поисковыми отрядами в местах сражений и перезахоронены на малой Родине. В канун Дня Победы на могилах обоих солдат установят мемориальные знаки.

Кроме того, ко Дню Победы завершится реконструкция Мемориала воинам, погибшим от ран во время Великой Отечественной войны в госпиталях Ленинского района Нижнего Тагила. В братской могиле на Центральном кладбище города захоронены останки 224 советских солдат.

Ранее «Областная газета» сообщала, что решение о выделении средств на восстановление в текущем году воинских захоронений времён Великой Отечественной войны было принято в октябре 2020 года. На эти цели из федерального и областного бюджета выделили 21,17 млн рублей. Однако тогда сообщалось о работах в восьми муниципалитетах.

Напомним, в прошлом году благоустроили 12 воинских захоронений. Были отремонтированы памятники, выложены плиткой прилегающие территории. По месту захоронений в юбилейный год Великой Победы на воинских мемориалах Среднего Урала было увековечено 1294 имени погибших при защите Отечества советских солдат.

Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале восстановят ещё 18 захоронений времён Великой Отечественной войны