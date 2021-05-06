Улицы Нижнего Тагила перекроют из-за репетиции парада Победы

На пр. Ленина запретят парковаться с 17:00 до 21:00 6 мая. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в Нижнем Тагиле состоится генеральная репетиция парада Победы. С 18:30 до 21:00 будет закрыто движение транспорта по двум улицам.

Речь идёт о проспекте Ленина (от ул. Первомайская до пр. Мира) и улице Пархоменко (от ул. Горошникова до пр. Ленина). Кроме того, на первом участке с 17:00 до 21:00 будет запрещена парковка автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В День Победы также запланированы перекрытия улиц. Автолюбители не смогут проехать по следующим участкам:

С программой праздничных мероприятий в Нижнем Тагиле можно ознакомиться тут.

Напомним, в Екатеринбурге генеральная репетиция состоится утром 7 мая.

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