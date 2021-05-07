Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи с Днём радио

В этот день студенты радиофака УрФУ традиционно устраивают повывку памятника Попову. Фото: Павел Ворожцов

7 мая отмечается День радио. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с профессиональным праздником и отметил, что регион является одним из лидеров в развитии связи.

Глава Среднего Урала подчеркнул, что в минувшем году особенно остро ощущалась значимость труда работников связи. "Из-за пандемии коронавируса по всей стране был введён режим самоизоляции, дистанционной работы и учёбы. В этих условиях главными средствами социального общения стали Интернет, различные онлайн-сервисы и цифровые платформы. Они давали возможности для познавательной деятельности, деловых и социальных коммуникаций, досуга и развлечений, общения с родными и близкими людьми", - говорится в телеграмме губернатора, опубликованной в свежем номере "Областной газеты".

Евгений Куйвашев в День радио поблагодарил всех работников отрасли связи, инженеров, радиожурналистов за добросовестный труд, профессионализм, вклад в обеспечение устойчивого развития Свердловской области и повышение качества жизни уральцев.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, хорошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответственной и важной работе", - обратился глава региона к работникам связи.

Напомним, что 126 лет назад, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества уралец Александр Попов представил созданный им прибор для передачи сигналов на расстоянии. В этот день студенты радиофака УрФУ традиционно устраивают повывку памятника Попову. Сегодня она начнётся в 11:00. При этом массовое шествие студентов к памятнику отменяется второй год подряд из-за коронавируса.

В честь Дня радио на башне связи в Екатеринбурге на Блюхера, 7 появится световое поздравление. Оно будет траслироваться с 22:00 до полуночи.