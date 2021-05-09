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9 мая 2021, 16:37

В Свердловской области сохранится по-летнему жаркая погода

жаркая погода

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Екатеринбурге будет жарко. Фото: Галина Соловьёва.Фото:

В Свердловскую область пришло некалендарное лето. Жаркая погода продлится как минимум до середины новой недели.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь столбики термометров покажут +6...+11ºС. Днём 10 мая станет ещё теплее – воздух прогреется до +21...+26ºС.

В две последующие ночь будет +5...+10ºС. В дневные часы – +20...+25ºС и +21...+26ºС соответственно. Все три дня ожидаются небольшие дожди.

По прогнозу синоптиков в Екатеринбурге будет +23...+25ºС (в понедельник), +22...+24ºС (вторник) и +24...+26ºС (среду). Существенных осадков не ожидается.

10 мая местами на юге Среднего Урала сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости по региональной шкале).

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