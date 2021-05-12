В Екатеринбурге возлагают цветы к стихийному мемориалу у представительства Татарстана

К мемориалу приходят взрослые вместе с детьми. Фото: Павел Ворожцов

У представительства Татарстана в Екатеринбурге (ул. Сакко и Ванцетти, 24) появился стихийный мемориал памяти погибших при стрельбе в школе в Казани. Уральцы ещё с вечера начали приносить туда цветы и игрушки.

Все побывавшие на мемориале екатеринбуржцы выражают свои соболезнования семьям погибших в книге записей. К представительству приходят взрослые вместе с детьми. Цветы сегодня возложил также Уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков. Накануне это сделали представители Екатеринбургской епархии.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

12 мая объявлено Днём траура в Татарстане. На здании представительства в Екатеринбурге приспущены флаги. В уральских храмах прошли заупокойные литургии и молитвенные прошения о скорейшем исцелении пострадавших. На медиафасаде Ельцин Центра накануне зажгли огромную свечу в память о жертвах вооружённого нападения.

Фото: Павел Ворожцов

"Вчерашняя трагедия в Казани — наша общая скорбь и общая боль. Она ощущается и на Урале, ведь человеческое сердце не может быть равнодушно к страданию и гибели невинных детей и взрослых. Мы также молимся о сотрудниках правоохранительных органов, которые расследуют жестокое преступление, потому что зло должно быть наказано по всей строгости закона. Наши мысли и наши переживания сегодня в Казани. Мы — один народ, и боль у нас одна. Господи, Помилуй всех нас!", - написал в своём телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

11 мая злоумышленник устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. Госпитализированы 23 пострадавших.

СКР возбудил дело о массовом убийстве по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). По словам официального представителя СК Светланы Петренко, его будет расследовать центральный аппарат. Сегодня в Казань прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.