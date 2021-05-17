В Екатеринбурге 16 мая установлен новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд был установлен 91 год назад. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшую неделю в Екатеринбурге было побито три температурных рекорда – 13, 14 и 16 мая. В воскресенье столбики термометров поднялись до +32,8°С.

Предыдущий рекорд составлял +31,6°С и был установлен в 1930 году – 91 год назад, сообщила "Областной газете" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Ранее мы информировали, что 13 мая было зафиксировано +29,3°С, что на 0,1°С выше прежнего суточного максимума (побит рекорд 1974 года), а 14 мая +30,9°С. Это на 0,6°С выше прежних 30,3°С – 2014 года.

Добавим, жаркая погода задержится в Свердловской области ещё на неделю. Самый прохладный день будет в среду, 19 мая. В середине недели ожидается на севере до +17...+22°С, на юге – до +25...+30°С. В другие дни температура воздуха будет превышать +30°С.

До 17 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале. До вечера этого дня в регионе также объявлен смог.