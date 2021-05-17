В детских лагерях вводятся дополнительные требования безопасности

Самые строгие требования безопасности будут в лагерях из первой категории. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ утвердило общие антитеррористические требования для детских лагерей. Все организации разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.

В регионах создадут спецкомиссии, которые будут распределять лагеря по категориям. В состав комиссий включат представителей региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов, Росгвардии и МЧС.

Лагеря с самой низкой степенью угрозы будут отнесены к четвёртой категории. Там достаточно будет проводить антитеррористические учения, ввести пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. В организациях из третьей категории должны организовать системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, из второй категории - также КПП. Самые строгие требования безопасности будут в лагерях из первой категории. Помимо вышеназванных мер, органзиации должны предусмотреть особую систему охраны. За безопасность ответят сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск нацгвардии или ведомственной охраны.

Кроме того, во всех лагерях будет вестись паспорт безопасности.

"Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырёх раз в день", - говорится в пояснительной записке к документу кабмина.

Отметим, что новые требования не коснутся летних площадок в школах и таких лагерей, как "Артек", которые охраняются нацгвардии. Турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до 7 дней также не подпадают под новые требования.