В детских лагерях вводятся дополнительные требования безопасности

Правительство РФ утвердило общие антитеррористические требования для детских лагерей. Все организации разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.
В регионах создадут спецкомиссии, которые будут распределять лагеря по категориям. В состав комиссий включат представителей региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов, Росгвардии и МЧС.
Лагеря с самой низкой степенью угрозы будут отнесены к четвёртой категории. Там достаточно будет проводить антитеррористические учения, ввести пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. В организациях из третьей категории должны организовать системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, из второй категории - также КПП.
Самые строгие требования безопасности будут в лагерях из первой категории. Помимо вышеназванных мер, органзиации должны предусмотреть особую систему охраны. За безопасность ответят сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск нацгвардии или ведомственной охраны.
Кроме того, во всех лагерях будет вестись паспорт безопасности.
"Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырёх раз в день", - говорится в пояснительной записке к документу кабмина.
Отметим, что новые требования не коснутся летних площадок в школах и таких лагерей, как "Артек", которые охраняются нацгвардии. Турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до 7 дней также не подпадают под новые требования.
Новые требования к лагерям и базам отдыха прииняты после трагедии в школе в Казани, когда злоумышленник расстрелял 7 школьников и двух учителей.
"По поручению главы государства Правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объёме", - заявил на сегодняшнем заседании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.