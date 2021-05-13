Владимир Путин поручил наградить учителей гимназии в Казани

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства, в рамках которого глава государства уделил большое внимание трагедии в гимназии №175 в Казани, где погибли 9 человек. Российский лидер поручил отметить учителей и сотрудников учреждения госнаградами.
Президент принёс соболезнования родным погибших и семьям, потерявших детей в трагедии 11 мая.
"Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжёлые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остаётся вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную", - сказал глава государства.
Владимир Путин заявил, что долгом государства является поддержка семей погибших и пострадавших в происшествии людей. По его словам, выплаты из регионального бюджета уже начались. Глава государства также призвал кабмин подключиться к оказанию дополнительной помощи.
Президент обратил особое внимание, что учителя гимназии в критический момент вели себя героически и профессионально, до последнего защищая детей и помогая им выбраться из здания.
"Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.
После этого Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.
Напомним, 11 мая двое неизвестных открыли стрельбу в гимназии №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. Госпитализирован 21 пострадавший. Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днём траура.
Также 12 мая в образовательных учреждениях Свердловской области, по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева, начались внеплановые проверки безопасности.
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