В школах на Среднем Урале начались внеплановые проверки безопасности

В колледжах и школах проводятся инструктажи с охранниками и педагогами, классные часы с детьми, где им объясняют порядок действий при ЧС. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в образовательных учреждениях региона начались внеплановые проверки безопасности после трагедии в Казани. Как заявил глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов, безопасность в школах полностью обеспечивается за счёт бюджета.

Министерство образования и молодёжной политики, а также министерство общественной безопасности Свердловской области совместно с главами муниципалитетов и ведомствами провели аудит работы системы безопасности во всех школах региона.

В ходе проверки обращали особое внимание на наличие заключённого школой договора с охранными организациями, функционирование системы видеонаблюдения и работу устройств, передающих сигнал тревоги силовикам. Помимо этого, в колледжах и школах проводятся инструктажи с охранниками и педагогами, классные часы с детьми, где им объясняют порядок действий при ЧС.

Замначальника отдела координации деятельности в области противодействия терроризму регионального министерства общественной безопасности Андрей Румянцев заявил, что учебные заведения делятся на четыре категории антитеррористической защищённости. Наиболее высокие требования предъявляются к организациям первой и второй категорий, где одновременно обучаются более 800 человек. На Среднем Урале около 500 таких учреждений, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как сказал замгубернатора региона Павел Креков, большое значение в обеспечении безопасности играют вопросы воспитания и повышенное внимание к ученикам, склонным к конфликтам или тем, кто подвергается унижению.

"Классные руководители совместно с психологами и социальными педагогами должны быть более внимательны к подросткам, их поведению, окружению, знать, какие у них увлечения", - отметил он.

Напомним, 11 мая двое неизвестных открыли стрельбу в гимназии №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина. Госпитализирован 21 пострадавший. В этот же день Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность школ в Свердловской области.

Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днём траура.

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