Госдума приняла закон о новых выплатах семьям с детьми

Пособия составят 50% прожиточного минимума, а больничный по уходу за ребёнком до 8 лет - 100% среднего заработка. Фото: Алексей Кунилов

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в законодательство о поддержке беременных женщин и неполных семей с детьми. Нововведения позволят реализовать задачи, поставленные в рамках послания Президента РФ.

Согласно поправкам:

С 1 июля женщинам, которые встали на учёт по беременности на сроке до 12 недель, назначат пособие в 50% прожиточного минимума. Получать его будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.

С 1 июля неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону смогут получать ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума, установленного в регионе.

С 1 сентября больничный по уходу за ребёнком до 8 лет теперь будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка, независимо от стажа родителей.

В принятом законе также оговариваются и дополнительные условия для получения пособий.

Ежемесячное пособие по беременности будет назначаться Пенсионным фондом России (ПФР). Его будут выплачивать за период, начиная с месяца постановки на учёт, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности. Женщина при этом должна обратиться за пособием в течение 30 дней со дня постановки на учёт в медорганизации. Пособие по беременности также будет выплачиваться и тем, кто обратился за ним по истечении 30 дней со дня постановки на учёт в женской консультации, но уже начиная с месяца ее обращения.

Неполные семьи с детьми до 17 лет смогут получать пособия, если в свидетельстве о рождении ребёнка отсутствуют сведения о втором родителе или сведения об отце в запись акта о рождении ребёнка внесены по заявлению матери ребёнка. Также пособие можно будет получать, если второй родитель ребёнка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Выплаты будут начисляться со дня достижения ребёнком восьми лет, если родители обратились за их назначением не позднее шести месяцев со дня достижения ребёнком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие будут выплачивать со дня обращения.

Комментируя принятые в окончательной редакции поправки, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты совместно с Правительством РФ оперативно работают над выполнением послания Президента Федеральному Собранию. «Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», — сказал он.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Среди мер поддержки населения глава государства предложил обеспечить выплату пособий на детей, продлить действие программы туристического кешбэка и поддержать сферу здравоохранения.

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