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Общество
19 мая 2021, 17:25

Сабантуй на Среднем Урале пройдёт 19 июня

  Анна Митчина
Девушка в национальном наряде

В Екатеринбурге проживают представители более 160 национальностей. Фото: Владимир Мартьянов

В прошлом году Свердловская область его не проводила из-за пандемии коронавируса. В этот раз от праздника решили не отказываться.

Сабантуй пройдёт в этом году 19 июня. Площадкой станет загородный клуб "Белая лошадь", сообщил на странице в Instagram глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Мы решили объединить городской и областной праздники и провести торжество в новом формате. Надеюсь, что примет наше приглашение и приедет в Екатеринбург первый руководитель Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев", — отметил мэр.

В Екатеринбурге проживает более 160 национальностей.

В 2019 году областной праздник проводили 20 июля. Там выступали звёзды татарской и башкирской эстрады. Городской Сабантуй прошёл 15 июня в ЦПКиО. Как отмечали праздник, когда ещё не было коронавируса, можно посмотреть здесь.

Областная газета Свердловской области

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