Знаток железного промысла и тайн рода Демидовых отпразднует 95-летие

В богатой личной библиотеке Николая Мезенина отдельная полка предоставлена книгам собственного сочинения. Их уже 18. Фото: Галина Соколова

Одной референцией тагильчанина Николая Мезенина не охарактеризуешь. Он – металлург, педагог, краевед, писатель. А ещё страстный путешественник, изучивший Урал, побывавший в отдалённых уголках России и 25 странах мира. 22 мая Николай Александрович отпразднует 95-летие. В честь своего любимого автора и читателя нижнетагильская центральная городская библиотека устроила бенефис. Гостями стали представители технической и творческой интеллигенции города.

Железные оды

Юность Николая Мезенина пришлась на военное время. Он учился в техникуме и работал подручным сталевара на заводе имени Куйбышева. А после учёбы встал к мартеновской печи на долгих 17 лет, окончил Уральский политехнический институт. Нижнетагильское производство изучил до тонкости, решил узнать, как работают коллеги.

– Пришёл в библиотеку и попросил книгу об уральских заводах. А мне говорят – нет такой книги. Съезди и сам посмотри. Так я и сделал. Как только отпуск – я в гости на Магнитку, в Кушву, Серов, Златоуст… Более 20 заводов объездил. Появилось желание рассказать о железном промысле, – вспоминает Николай Мезенин.

Первая книга «Занимательная металлургия» была издана Средне-Уральским издательством в 1967 году. А уже в следующем году Николая Александровича пригласили преподавать историю техники в педвузе. Поначалу лекции он читал без отрыва от производства.

– После смены жёсткой щёткой отмою въевшуюся пыль, надену чистую рубашку – и к студентам, – улыбается собеседник.

В 1968 году Мезенин защитил диссертацию по теме «Основные этапы и тенденции развития металлургии железа» и стал кандидатом технических наук. С удвоенной энергией продолжил писательскую деятельность, приправляя серьёзные исследования о металлургии занятными фактами. Его книги переводились на иностранные языки, за ними «охотились» в библиотеках. Например, том «Парад Всемирных выставок» стал настоящим бестселлером.

– В сочинениях Николая Александровича много информации для читателей, интересующихся историей технического прогресса. Библиотека вынуждена была записывать читателей в очередь на получение его произведений. Многие книги зачитаны настолько, что шрифт уже стёрт, – рассказывает нижнетагильский библиотекарь Наталья Черноморская.

Всё о Демидовых

Ещё в 80-е, когда в Стране Советов мало кто осмеливался вспоминать о вкладе в развитие Урала господ Демидовых, Николай Мезенин решил заступиться за великих промышленников.

– В 1975 году мы побывали с супругой во Флоренции. В галерее Питти я стоял перед портретом Анатолия Демидова кисти Карла Брюллова и думал, что непростительно жителю Нижнего Тагила так мало знать о династии горнозаводчиков, – признаётся тагильский писатель.

Вернувшись, он начал сбор материала. И вскоре вышла первая книга о роде Демидовых, рассказывающая об учреждённых ими премиях. А исследовательский труд «Династия Демидовых», выдержавшая три издания, поставила тагильчанина в один ряд с известными историками, занимающимися изучением рода Демидовых: Игорем Юркиным, Евгением Неклюдовым, Алексеем Мосиным.

– Я стараюсь показать не только значение династии в развитии горно-металлургической отрасли, но и огромный вклад Демидовых в науку и культуру страны. Когда пишу, настолько погружаюсь в тему, что иногда меня навещают духи Демидовых, чтобы подбодрить, что-то посоветовать, – признаётся Николай Мезенин.

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Книга «Династия Демидовых» выдержала три издания. Возможно, к 300-летию Нижнего Тагила появится и четвёртое. Фото: Галина Соколова

На бенефис в библиотеке собрались люди разных профессий. Их объединило творчество Николая Мезенина. Фото: Татьяна Козяр