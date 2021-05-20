В Госдуму внесли законопроект о бесплатной газификации в регионах

Профильный комитет Госдумы приступил к работе с поправками. Фото: Алексей Кунилов

Поправки в законодательство о бесплатном подключении людей к газу поступили на рассмотрение в профильный комитет Госдумы. Документ примут до конца весенней сессии.

«Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены «Единой Россией». В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате», – сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Из законопроекта следует, что доведение газа до границы участков людей будет бесплатным, а процесс подключения будет максимально удобным и простым.

В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов, Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Вопрос газификации населения в стране стоит достаточно остро. Как писала «Областная газета», по данным свердловских еднороссов, средняя стоимость подключения дома к газу минувшим летом составляла порядка 400 тыс. рублей. Большинству жителей сельских территорий накопить такую сумму не под силу. В августе прошлого года Андрей Турчак предложил способы бесплатного подключения россиян к газу. По его мнению, все расходы на соответствующие работы должен брать на себя «Газпром», но в ответ компании следует предоставить меры государственной поддержки.

С инициативой сделать подключение к газу бесплатным для граждан в апреле 2021 года к Президенту РФ обратились представители «ЕР». Глава государства поддержал предложение партии в своём Послании Федеральному Собранию и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года. Организацией работ займётся единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна», сообщили в пресс-службе партии.