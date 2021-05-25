Свердловские предприятия не станут штрафовать за плохую организацию вакцинации от COVID-19

Предприятия Среднего Урала не станут штрафовать за плохую организацию вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские власти не станут по примеру коллег из Якутии вводить штрафы для предприятий за плохую организацию вакцинации работников от COVID-19. Административные наказания возможны только за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции 25 мая.

«Вакцинация у нас является добровольной, и вряд ли можно оштрафовать руководителя предприятия в связи с её организацией», - пояснил он, отвечая на вопрос Областной газеты». Замгубернатора добавил, что предприятие всё же может быть оштрафовано, но за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

«Была история с «Красным и Белым», с другими торговыми сетями, когда мы действительно прибегали к административным наказаниям из-за того, что не соблюдался санитарный режим, и явно нарушались предписания, выданные, предположим, органами санитарного надзора. Специально за отсутствие вакцинации мы никого не планируем наказывать. По той простой причине, что это противоречит действующему законодательству», - подчеркнул Павел Креков.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в свою очередь заявил, что руководители предприятий в России не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, днём 25 мая, стало известно, что в Якутии компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества. Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Якутии, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе. Принципиально увеличить темпы вакцинации по всей республике распорядился глава субъекта федерации Айсен Николаев.

Он потребовал от глав муниципалитетов и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации. Поставить прививку в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также весь персонал, задействованный в проведении массовых мероприятий. Плановые показатели по вакцинации (70% взрослого населения) по Якутску и Мегино-Кангаласскому району должны быть достигнуты до 1 июня, по другим районам – до середины июня.

Идеей уже заинтересовались в других регионах. Как сообщает РИА «Новости» губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии в этой области.