Ветеран баранчинского завода Василий Ганюшин опубликовал мемуары

Василий Ганюшин написал мемуары, которые наверняка будет интересно прочитать молодёжи Баранчинского. Фото: Галина Соколова.

Наследство бывает разным. Одни получают от родителей дома и яхты, другие – банковские долги, а кто-то – мудрые наставления. Василий Ганюшин решил поделиться с детьми, внуками и всеми жителям посёлка Баранчинский своим жизненным опытом и издал книгу «Я люблю тебя, жизнь».

Василий Ганюшин, которому недавно исполнилось 85 лет, взялся за мемуары, уже будучи на заслуженном отдыхе. В них ветеран рассказывает о любимом посёлке у Синей горы, родном заводе и о том, как он выполнял особое задание ракетчиков. Некоторые главы книги сопровождают стихи собственного сочинения.

Родился Василий в селе на берегу Оки, но в военные годы был привезён на Урал. В школу пошёл уже в Баранчинском, поэтому считает посёлок своей малой родиной. С любовью повествует Василий Сергеевич о просторах Синей горы, природных богатствах этих мест и тайнах культовой пещеры.

Мир удивительный откроешь, Встав там у краешка скалы: Внизу огромных кедров кроны, Песнь Баранчи неугомонной И тени Благодать-горы.

Как большинство баранчинских пареньков, Василий Ганюшин после школы пришёл на баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ), а после смены спешил на занятия в техникум. Завод, прямо сказать, был знатный. Ганюшин, участвовавший в испытаниях его продукции, с гордостью пишет:

«Испытания проходили генераторы для передвижных дизельных станций ракетных войск и двигатели насосных установок для откачки воды из шахт Донбасса. Наши двигатели поставлялись на завод «Уралмаш» для шагающих экскаваторов, для привода створов шлюзов Камской ГЭС и для Асуанской ГЭС в Египте. Один из двигателей был установлен на атомном ледоколе «Ленин»».

В 1960 году, после того, как над Свердловском был сбит американский самолёт-разведчик, на баранчинский завод прибыл командир отличившегося ракетного дивизиона Михаил Воронов.

– На заводе собрали актив работников и руководителей. Подполковник Воронов поблагодарил коллектив завода за качественную выпускаемую продукцию, с помощью которой был сбит самолёт. Он выразил просьбу – увеличить мощность генератора. Мы решили изменить соединение обмотки генератора, – вспоминает автор книги.

Для проведения работ в дивизионы были направлены специалисты завода. Василий Сергеевич побывал в воинских частях на Украине, в Узбекистане, Азербайджане, Забайкалье и под Москвой. Новый потенциал получили 32 генератора ракетных двигателей, а Василий Ганюшин был награждён медалью «За трудовую доблесть».

Более полувека проработал на БЭМЗе Василий Сергеевич, и всё это время занимался общественной работой: в молодости был комсомольским лидером, в зрелые годы возглавлял профсоюзный комитет. О том, как заводчане помогали родному посёлку стать маленьким городом, развивая его инфраструктуру, тоже можно прочитать в книге Ганюшина:

– Было построено 28 многоэтажных домов. Благодаря этому были снесены бараки на Рабочем Хуторе, переселены жильцы из аварийного жилья и обеспечены жильём многие участники войны и специалисты завода. В посёлке появились спортивный комплекс, заводская столовая, два детских сада, новые очистные сооружения, водонапорная башня на Бабушкиной горке для обеспечения жителей посёлка водой улучшенного качества. Построено трёхэтажное здание школы №20, оборудован профилакторий завода с водолечебницей и грязелечебницей на 30 мест.

После выхода на пенсию градус общественной активности ниже не стал. Вместе с другими бывшими заводчанами Василий Ганюшин вошёл в состав общественного объединения, развернувшего борьбу за улучшение жизни жителей посёлка. А улучшать было что. Старая заводская котельная генерировала больше убытков, чем тепла, и баранчинцы замерзали в своих квартирах каждую зиму. Мост в центре посёлка зиял огромными дырами, бездействовал бассейн.

Ветераны отправили письма с просьбой о помощи во все уровни власти. Не с первого раза, но всё-таки были услышаны. Теперь в посёлке построены модульные газовые котельные, обновлён мост, капитально отремонтирован спорткомплекс.

– Я считаю, что прожил свою жизнь достойно. Хочу, чтобы посёлок наш и дальше развивался, давал молодёжи хорошие перспективы, ведь трудолюбие у баранчинцев заложено в генах, – считает Василий Ганюшин.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №97 от 02.06.2021 под заголовком «Ветеран баранчинского завода опубликовал мемуары»