Президент РФ подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участков

Единым оператором газификации определён собственник Единой системы газоснабжения. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно обновлённому закону, гражданам не придётся платить за доведение газа до границы домовладения. Работы будут проходить за счёт инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. Кроме того, единый и регоператоры могут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Единым оператором газификации определён собственник Единой системы газоснабжения, то есть "Газпром", а также его дочерние компании.

Добавим, вопрос газификации населения в стране стоит достаточно остро – средняя стоимость подключения дома к газу летом 2020 года составляла порядка 400 тыс. рублей. Для большинства жителей сёл это неподъёмная сумма.

С инициативой сделать подключение к газу бесплатным для граждан в апреле 2021 года к главе государства обратились представители «Единой России». Владимир Путин поддержал предложение партии в своём Послании Федеральному Собранию и поручил Правительству обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.