В Екатеринбурге юристы подготовят резолюцию о безопасности соцсетей для детей

Дискуссия проходила в рамках заседания клуба «Родительское собрание». Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге состоялась первая встреча дискуссионного клуба «Родительское собрание». Ответственные родители, общественные деятели и специалисты вели дискуссию на тему «Дети соцсети» и рассуждали о том, как защитить молодое поколение от разрушающего влияния.

Первая часть собрания была посвящена обсуждению проблем бесконтрольного сидения в Интернете, почему существующие механизмы безопасности не способны оградить детей от воздействия разрушительного контента.

Во второй части участники дискуссии говорили о разработке программы защиты семьи и детей, которая охранила бы от губительного влияния разрешительных сил. В частности, речь шла о том, что масс-медиа, Интернет и компьютерные игры используют такой подход для «промывки мозгов». Участники встречи пришли к выводу, что вырастить настоящего гражданина можно только, объединив усилия.

По их мнению, государство должно иметь национальную идею, а, следуя ей, реализовывать стратегию поддержки семьи и сохранения духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, был поднят вопрос и о том, какие изменения в законодательстве России сегодня крайне необходимы. Участвовавшие в собрании юристы взялись за подготовку резолюции, которая будет опубликована в группе Форума и на дружественных ресурсах.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в планах организаторов «Родительского собрания» - ежемесячные обсуждения актуальных тем. Планируется, что к ноябрю текущего года удастся сформировать общественный родительский запрос и провести большой Родительский форум, объединив региональные родительские движения.

Инициаторами ежемесячных родительских собраний стали члены группы «Форум. Семья - 21 век». Она была создана участниками Всемирного русского народного собора (ВРНС) и активными гражданами. Цель родительских собраний – объединить родительские организации и неравнодушных родителей в деле защиты семьи и детей от современных угроз.

Ведущими первого родительского собрания (всякий раз состав ведущих будет меняться) выступили вице-президент Уральского родительского комитета, координатор общероссийской общественной организации «Общее дело» Евгений Малёнкин и руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии, журналист Анжела Тамбова.

Экспертами на родительском собрании выступили многодетные отцы:

Председатель правления областной «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов ;

; Иерей Илья Александров , настоятель прихода во имя Иннокентия Московского;

, настоятель прихода во имя Иннокентия Московского; Руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич.

Спикерами также стали:

Руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», член Общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина ;

; Педагог, руководитель совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов ;

; Доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории политической науки в Уральском федеральном университете Наталья Комлева ;

; Кандидат психологических наук, доцент кафедры управления персоналом УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, судебный эксперт-психолог Ольга Усова ;

; Доцент Уральского государственного педагогического университета Елена Бородина.

«Силовой» блок представили:

Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков Елена Чернышёва;

Адвокат Сергей Колоссовский.

Об интересах спорта говорили:

Разработчик спортивной дисциплины «Русский силомер» Игорь Пыжьянов ,

, Президент региональной общественной организации Федерации джиу-джитсу, член областного совета отцов Олег Богдашов.

Среди неравнодушных родителей были будущие и настоящие многодетные отцы:

Александр Гавриленко ,

, Иван Роженцов ;

; Павел Ломовцев ;

; Председатель молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе Константин Баранов.

В обсуждении также приняли участие консультант, пресс-секретарь регионального уполномоченного по защите прав человека Виктор Вахрушев,редактор спецпроектов православного телеканала «Союз» Светлана Ладина, поэт и композитор Эдуард Шакуров.

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