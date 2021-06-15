Жительница Режа завела в квартире гусей, индюков и петуха

Так жили гуси у режевской хозяйки Фото: пресс-служба Россельхознадзор

В центре Режа в двухкомнатной квартире на протяжении трёх лет располагался частный птичник. Вместе с хозяйкой жилплощадь делили гуси, утки, индюки и петух. Жильцы пропахшего помётом дома писали жалобы в надзорные органы, и те выдавали самодеятельному птицеводу предписания. Однако пернатые оставались на месте. Самой действенной мерой оказалось обращение в суд собственника квартиры, находящейся по соседству с птичником.

Как жить рядом?

Режевляне имеют богатый опыт в устройстве подсобного хозяйства в городских условиях. В 90-е здесь разводили кроликов и кур в гаражах, откармливали поросят на балконах. Но для обнищавших россиян того времени, месяцами не видевших зарплаты, это было обычной практикой. Сейчас такие ситуации стали экзотикой, причём очень неприятной. Квартира на пятом этаже ещё три года назад начала источать характерный запах, а из окон по округе разносились громкое гусиное гоготание и крики петуха. Соседи не захотели мириться с птичником и обратились в полицию, но там в возбуждении дела отказали, тогда режевляне написали заявления в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Осенью прошлого года инспекторы управления Россельхознадзора по Свердловской области провели проверку по жалобе жильцов дома в Реже и обнаружили живущих в квартире гусей, индюков, кур. Санитарно-эпидемиологические нормы здесь были явно нарушены. Кроме того, пернатые не наблюдались у ветеринаров, не были вакцинированы.

Хозяйке птичника Галине Толмацкой вручили предписание переселить птицу в более подходящее помещение до марта этого года, но она спешить не стала. Специалисты надзорной организации ещё дважды навещали птичницу, убеждались, что птица по-прежнему обитает в её квартире, снова выдавали предписания.

У женщины, живущей этажом ниже птичника, лопнуло терпение, и она обратилась в Режевской городской суд.

«Шум постоянно причиняет соседям дискомфорт. В подъезде зловонный запах. Птицы содержатся ненадлежащим образом, в квартире антисанитария», – указала истица.

Хозяйка птиц пояснила, что планирует перевезти всю живность на садовый участок и уже отправила туда несколько особей. В квартире остались пять гусей, два индюка и петух.

– Птицы находятся в большой комнате и на кухне. На полу в квартире лежит картон, помёт каждый день собираю и выношу в мусорный бак. Никакого запаха и мух от птиц нет, соседи на меня наговаривают, – рассказала птичница.

Однако свидетели опровергли её слова, посетовав, что долгое время страдают от соседства с птицами. Суд пришёл к выводу, что жилое помещение ответчиком используется не по назначению, и запретил содержать домашних птиц в многоквартирном доме. На хозяйку квартиры также возложена обязанность привести жилое помещение в надлежащее состояние и провести в нём дезинфекцию.

У птиц тоже есть права

Зоозащитники режевскую историю обошли вниманием, а зря. Без сомнения, птицам, живущим в квартире, приходилось несладко, ведь им необходимы выгул и сбалансированное питание.

– У меня на 16 сотках живут пять гусей, индюки и куры. Всем нужны условия для прогулок, а гусям – особенно. Летом их рацион лишь на 20 процентов состоит из комбикорма, остальное – свежая зелень. Гусям также нужна вода для купания, в жару они от прудка не отходят, – рассказывает председатель нижнетагильского ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не устанавливает предельное количество домашних любимцев, однако обязывает владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам. Как правило, обращение в суд заканчивается выселением животных из квартиры с устройством их в приюты. Но есть прецедент – в Кунгуре старенькую бабушку, приютившую у себя огромное количество кошек и собак, переселили из благоустроенной муниципальной квартиры в барак.

Мнение (врезка):

Денис Валдеев, директор юридической фирмы, Екатеринбург:

– К сожалению, случаи, когда владельцы животных нарушают права соседей, не редкость, и в моей практике они были. Если хозяин не идёт на контакт, а Роспотребнадзор и полиция не принимают мер, остаётся единственный вариант – обращение в суд. При этом важно собрать доказательную базу нарушения санитарно-гигиенического благополучия: сделать фотографии, добиться, чтобы управляющая компания произвела комиссионное обследование, представить свидетельские показания.