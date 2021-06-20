Минпросвещения РФ рекомендовало учителям привиться от COVID-19

Министр отметил, что вакцинация остаётся добровольной. Фото: Алексей Кунилов

Учителям школ рекомендовали сделать прививку от коронавируса. При этом вакцинация остаётся добровольной.

К педагогам и директорам школ обратился руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Почему об этом говорю, понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», - сказал глава министерства в видеообращении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Он также добавил, что уже привился.

По его словам, у некоторых сотрудников Минпросвещения ранее было недоверчивое отношение к вакцинации от COVID-19. «К сожалению, у нас даже в министерстве были определённые скептики, и сегодня они очень сильно об этом жалеют. Все вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране, проверены, прошли соответствующие исследования и абсолютно безопасны для здоровья», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Как писала «Областная газета», в Москве действуют временные ограничения, в рамках которых плановая госпитализация будет осуществляться только для вакцинированных от COVID-19 пациентов. Такая мера будет действовать, как минимум, месяц ради сдерживания распространения инфекции.