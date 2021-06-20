COVID-19 в России продолжает наступать: выявлено ещё 17 611 случаев заражения

За последние сутки в России лабораторно подтверждено 17 611 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых составляет 5 316 826, а суточный прирост составил 0,33%.
Больше всего заболевших выявлено в Москве (+8305), Подмосковье (+1638), Санкт-Петербурге (+1019), Нижегородской области (+249) и Бурятии (+235). Средний Урал делит восьмую строку антирейтинга с Ростовской областью со 165 новыми случаями заражения.
За прошедшие сутки в стране в связи с выздоровлением выписано 8 629 человек, а за всё время - 4 869 972.
За минувший день от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерло 450 пациентов, а их общее число с начала распространения инфекции достигло 129 361.
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